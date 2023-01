Actu : Il est peu probable que le Mac mini reçoive un nouveau design de sitôt ; Puces M3 Pro et Max 3nm attendues l’année prochaine

Apple a mis à jour mardi le Mac mini avec la puce M2 et a également introduit une autre version avec la nouvelle puce M2 Pro plus puissante. Cependant, malgré les nouvelles puces, le Mac mini a toujours le même design introduit il y a dix ans. Et selon l’analyste Ming-Chi Actu, le Mac mini n’aura pas de nouveau design de si tôt.

Mac mini pour conserver le même ancien design

De retour en 2021, YouTuber et leaker Jon Prosser signalé qu’Apple adopterait un nouveau design industriel encore plus compact pour le Mac mini. Prosser a même révélé quelques rendus montrant à quoi ressemblerait ce nouveau design. Cependant, le Mac mini présenté aujourd’hui a conservé le design de la génération précédente, qui est fondamentalement le même depuis 2010.

Il n’est pas clair à ce stade si les rendus n’étaient pas réels ou si Apple a renoncé à l’idée de repenser le Mac mini. Cependant, pour ceux qui espèrent encore voir un Mac mini repensé, Ming-Chi Actu a annoncé mardi que cela n’arriverait pas de si tôt.

Juste après Netcost-security.fr a révélé en exclusivité des détails sur le M2 Mac mini en mars 2022, Actu a brièvement déclaré sur Twitter que le Mac mini 2023 (qui est celui présenté aujourd’hui) conserverait probablement le même design qu’auparavant. Suite au lancement du nouveau M2 Mac mini aujourd’hui, l’analyste tweeté que le Mac mini 2024 n’aura pas non plus de nouveau design.

« Ma nouvelle prédiction pour le prochain nouveau Mac mini est similaire à celle que j’ai faite il y a environ dix mois. Je pense que le nouveau Mac mini en 2024 restera probablement la même conception de design (form factor) », a déclaré Actu. L’une des raisons pour lesquelles Apple a peut-être choisi de conserver le même design qu’auparavant est de réduire les coûts de production. Le modèle de base du M2 Mac mini est maintenant à 599 $, soit 100 $ de moins que le modèle M1.

Nouveau MacBook Pro avec puces M3 Pro et Max 3 nm à venir en 2024

En plus du M2 Mac mini, Apple a également présenté aujourd’hui de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par les puces M2 Pro et M2 Max. Mis à part les nouvelles puces et la prise en charge des ports Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et HDMI 2.1, il n’y a pas grand-chose de nouveau sur ces ordinateurs portables.

Mais selon Actu, Apple travaille déjà sur les puces M3 Pro et M3 Max pour la prochaine génération de MacBook Pro. L’analyste affirme que les puces seront fabriquées par TSMC selon le procédé 3 nanomètres et entreront en production de masse au premier semestre 2024.

