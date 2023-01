Keychron dévoile le clavier mécanique personnalisé sans fil Q1 Pro avec disposition Mac

Ajoutant à sa gamme de claviers hautes performances comme le K2 et les Q5 et Q1 personnalisables, Keychron a dévoilé son dernier clavier mécanique pour Mac. Toujours axé sur le haut de gamme, le nouveau clavier mécanique personnalisé sans fil Q1 Pro présente une conception entièrement en aluminium avec des touches remplaçables à chaud, une disposition Mac, est entièrement personnalisable via QMK/VIA, et bien plus encore.

Keychron dit qu’il a reçu des « critiques élogieuses » pour son clavier mécanique filaire Q1, mais le seul commentaire qu’il a continué à recevoir des clients était qu’ils voulaient un modèle sans fil. Le Q1 Pro offre cette fonctionnalité avec Bluetooth 5.1 dans une disposition à 75 % dans un cadre entièrement en aluminium.

La société affirme qu’il s’agira « du tout premier clavier sans fil entièrement en aluminium produit en série pouvant être entièrement personnalisé via le logiciel QMK/VIA (par opposition aux claviers modifiés pour disposer de ces fonctionnalités). »

Caractéristiques du Keychron Q1 Pro

Connectivité sans fil et filaire

Corps de construction entièrement en aluminium CNC (disposition à 75 % – pas de pavé numérique)

Conception remplaçable à chaud

Se connecte à jusqu’à 3 appareils simultanément via Broadcom Bluetooth 5.1 stable

Keymap personnalisable et commandes de macro via le logiciel QMK/VIA

Keycaps PBT à double prise de profil KSA

Bouton programmable pour améliorer le flux de travail

Disposition Mac avec multimédia et touches de fonction similaires aux claviers Apple Comprend des touches pour macOS et Windows Compatible avec les systèmes d’exploitation Mac, Windows et Linux

Puissante puce Arm ultra-basse consommation avec Flash 128K

Fréquence d’interrogation de 1 000 Hz pour le mode filaire

Facile à assembler avec une conception à double joint pour un son et un confort de frappe améliorés

Stabilisateurs PCB pour une expérience de frappe plus fluide

Encodeur rotatif en aluminium pour la personnalisation

Keychron a lancé les précommandes pour le Q1 Pro via Kickstarter. Bien que le financement participatif comporte des risques, Keychron est une entreprise chevronnée qui a de solides antécédents en matière de tenue de ses promesses. Notamment, quelques heures plus tard, l’objectif de récolter 50 000 $ pour le Q1 Pro a été dépassé.

Le Barebone Q1 Pro (sans interrupteur ni capuchon) est disponible à partir du prix de préinscription de 184 $ $, tandis que le Q1 Pro entièrement assemblé commence à 204 $. Les premières livraisons devraient commencer en avril.

Restez à l’écoute car nous aurons bientôt un test complet du Q1 Pro!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :