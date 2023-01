Autonomie de la batterie du M2 MacBook Pro : voici comment elle se compare à ses prédécesseurs

La durée de vie de la batterie du MacBook Pro a considérablement augmenté avec l’arrivée d’Apple Silicon au cours des dernières années et les mises à niveau M2 Pro et M2 Max apportent encore plus d’efficacité énergétique. Voici à quoi s’attendre pour la durée de vie de la batterie du MacBook Pro M2.

Les derniers ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces sont livrés avec votre choix de nouvelles puces M2 Pro ou M2 Max qui offrent les meilleures performances d’Apple à ce jour.

Mais comme les machines MacBook Pro 2021 par rapport aux MacBook Intel, Apple n’échange pas des performances élevées contre une autonomie de batterie plus faible. Les nouveaux ordinateurs portables M2 MacBook Pro offrent à la fois une plus grande autonomie et des performances accrues.

Autonomie de la batterie du MacBook Pro M2

Le MacBook Pro 16 pouces M2 offre 22 heures de lecture vidéo sur une seule charge Jusqu’à 1 heure du MacBook Pro 16 pouces M1

de lecture vidéo sur une seule charge Le MacBook Pro 14 pouces M2 offre 18 heures de lecture vidéo sur une seule charge Jusqu’à 1 heure du MacBook Pro 14 pouces M1

de lecture vidéo sur une seule charge Les deux nouveaux modèles de MacBook Pro offrent une charge rapide (~ 50 % de charge en 30 minutes)

Avec ces chiffres, Apple affirme que les machines M2 MacBook Pro offrent «la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un Mac».

Voici un aperçu des détails complets de la batterie et de l’alimentation des ordinateurs portables MacBook Pro M2 et M1 :

 M2 MacBook Pro 14″ MacBook Pro 14″ M1 MacBook Pro M2 16″ MacBook Pro 16″ M1 Batterie Web sans fil 12 heures 11 heures 15 heures 14 heures Lecture vidéo 18 heures 17 heures 22 heures 21 heures Adaptateur secteur inclus 67 W ou 96 W USB-C + MagSafe 67 W ou 96 W USB-C + MagSafe 140W USB-C + MagSafe 140W USB-C + MagSafe Capacité de la batterie 70Wh 70Wh 100 Wh 100 Wh Charge rapide ✅ (avec 96W) ✅ (avec 96W) ✅ ✅

