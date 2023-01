Alerte de déploiement mondiale stable de MIUI 14 – Vérifiez quels appareils l’obtiennent

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Xiaomi 12

MIUI 14 a été annoncé il y a environ un mois en Chine. Et presque immédiatement, quelques téléphones de la région ont commencé à recevoir la mise à jour. En fait, nous connaissons même la date probable pour tous les appareils éligibles.

Néanmoins, maintenant, Xiaomi déploie la version mondiale de MIUI 14 sur la série Xiaomi 12. Et ce sont les premiers appareils à obtenir la version globale du skin Android 13.

Global MIUI 14 est désormais disponible sur les téléphones Xiaomi 12

La nouvelle interface utilisateur basée sur Android 13 est désormais disponible pour les appareils Xiaomi 12. Et la grande partie est que la mise à jour apporte la dernière mise à jour de sécurité Android de janvier 2023.

Jusqu’à présent, la version stable de MIUI 14 pour Xiaomi 12 n’était disponible que pour les utilisateurs du canal bêta. Et cette mise à jour pour les appareils hors du canal bêta a nécessité une mise à jour de 4,43 Go. La mise à jour est livrée avec un numéro de version complet de MIUI 14.0.2.0 (TLCMIXM).

Cependant, vous devez noter que la version complète n’est disponible que pour le Xiaomi 12. Elle ne déploie pas la version Xiaomi 12 Pro pour le moment. Cependant, nous nous attendons à ce que la version Pro reçoive la mise à jour MIUI 14 très bientôt.

Cela dit, la mise à jour n’est disponible que sur le fil pour l’instant. Et une fois que les premiers rapports d’oiseaux sont là et que les utilisateurs ne trouvent aucun problème majeur, Xiaomi commencera à pousser la mise à jour via OTA. En d’autres termes, vous recevrez une simple notification pour mettre à jour votre téléphone Xiaomi vers la nouvelle version de MIUI.

Néanmoins, ne vous inquiétez pas trop si vous n’avez toujours pas la mise à jour sur votre téléphone. La liste éligible de MIUI 14 contient des tonnes d’appareils. Et à mesure que nous progressons vers les deuxième et troisième trimestres de 2023, de plus en plus d’appareils commenceront à recevoir la mise à jour.

