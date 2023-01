La conception du Samsung Galaxy S23 apparaît en ligne – modifications apportées à la caméra avant et au cadre central

Le géant sud-coréen de la fabrication, Samsung, travaille depuis de nombreux mois sur ses nouveaux produits phares. Ces appareils seront officiellement lancés dans quelques semaines. Avant le lancement officiel, il y a plusieurs rumeurs concernant la série. Un blogueur technologique chinois populaire, @iceuniverse a récemment tweeté quelques informations sur la conception de la version standard du Samsung Galaxy S23. Selon son tweet, la société réduira encore la taille de la caméra frontale de la version standard du Galaxy S23. En plus de la petite taille de l’appareil photo, l’appareil utilisera également un cadre central métallique plus grand.

Dans un tweet de suivi, il a également partagé l’épaisseur du cadre avant de la version standard du Galaxy S23. L’épaisseur des côtés gauche et droit et de la partie supérieure est de 3,0 mm. L’épaisseur de la partie du menton est de 3,2 mm tandis que le diamètre du trou de perforation est de 3,0 mm. En raison de l’épaisseur accrue du cadre central, la version Phantom Black de cet appareil peut avoir un cadre évidemment épais. La taille du cadre devrait être plus proche de celle du Galaxy A53/A54. Ainsi, la sensation générale de l’appareil sera également similaire.

Actualité mobile de la semaine par notre partenaire

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23

Le smartphone Galaxy S23 standard est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,1 pouces. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 1750 nits. Il utilise une batterie de 3900 mAh, qui est également livrée avec une charge rapide de 25 W. Avec une utilisation régulière, cet appareil peut durer une journée complète. La série Samsung Galaxy S23 est également équipée d’une version overclockée du Snapdragon 8 Gen 2, avec un processeur cadencé à 3,36 GHz, ce qui est encore mieux que la version normale. Cet appareil sera également doté d’une fonctionnalité déjà présente dans les séries iPhone 14 et Huawei Mate 50, la fonction de communication par satellite. Cette série sortira officiellement le 1er février.