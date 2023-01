Elon Musk bat un record Guinness : celui qui perd le plus de richesse personnelle

L’une des choses pour lesquelles une personne achète ou crée une entreprise, c’est parce qu’elle a la prévoyance d’en tirer de l’argent d’une manière ou d’une autre. Vous devez avoir un pouvoir d’achat important pour obtenir les deux, car vous devez dépenser beaucoup d’argent pour les obtenir. Et il se peut qu’Elon Musk soit allé trop loin ici puisqu’il a reçu le titre du record Guinness de la plus grande richesse perdue.

Perdre de l’argent peut aussi être un record

Lorsque nous parlons de Guinness Records, nous pensons généralement aux personnes qui ont réussi à être les meilleures au monde dans quelque chose. La personne la plus grande ou la plus ancienne, celles qui peuvent mettre plus de pincettes sur leur visage… et donc un nombre infini de disciplines dont on pourrait penser qu’elles n’ont jamais existé. Et l’un d’eux a peut-être été la plus grande perte de richesse personnelle.

Et vous auriez imaginé le protagoniste de cette histoire même si nous ne vous l’avions pas dit dans le titre. et, Elon Musk a reçu le record Guinness de la plus grande richesse personnelle perdue. La firme chargée de certifier et d’enregistrer ces événements a annoncé dans un communiqué qu’elle n’a pas encore été en mesure de déterminer le montant exact, mais qu’elle peut vérifier qu’elle a dépassé 58,6 milliards de dollars là où était la limite précédente.

C’est l’investisseur Masayoshi Son qui, suite à de mauvais investissements, a dû dire adieu à une telle somme d’argent. Dans le cas de Musk, avec un nom simple, vous avez sûrement déjà une idée de ce qu’il a perdu. Et c’est que rien qu’au rachat de Twitter, il ne restait pas moins de 44 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter l’effondrement des actions de Tesla, qu’il a vendues pour près de 7 milliards de dollars.

Bien sûr, il est à 14 milliards d’atteindre le chiffre de fils, mais selon les données fournies par le Guinness Records, basé sur Forbes, le magnat aurait pu perdre la modique somme de 173 milliards d’euros depuis novembre 2021, ils auraient donc tout à fait raison en ce qu’il a perdu beaucoup d’argent entre l’achat et la vente sur le marché boursier très bas.