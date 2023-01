Comment activer l’écran partagé sur Android 13 pour le multitâche

Les smartphones reçoivent des mises à jour logicielles et matérielles chaque année. À ce stade, la plupart des téléphones ont maintenant de grands écrans, et cela aussi dans des tailles compactes, grâce à des conceptions sans cadre. Une fonctionnalité qui est maintenant plus facile à utiliser en raison de l’écran plus grand est l’écran partagé ou la fonction multitâche. Voici un guide rapide sur la façon d’activer l’écran partagé sur Android 13.

Google a introduit pour la première fois la fonctionnalité d’écran partagé avec Android Nougat. À l’époque, nous utilisions principalement des boutons de navigation et non des gestes. Pour activer l’écran partagé, tout ce que nous avions à faire était de faire glisser et déposer une application sur une partie de l’écran. Mais maintenant, les choses sont différentes et peuvent dire assez difficiles pour les nouveaux utilisateurs.

La fonction d’écran partagé est pratique lorsque l’on a besoin d’effectuer plusieurs tâches. Disons que vous voulez noter quelque chose tout en regardant une vidéo en même temps, l’écran partagé est la fonctionnalité qui vous permet de le faire. Il peut ne pas être aussi efficace sur les petits écrans que sur les tablettes et les téléphones pliables. Mais maintenant, la plupart des téléphones ont un écran d’au moins 6,5 pouces et, par conséquent, l’écran partagé attire davantage l’attention.

Si vous utilisez assez souvent l’écran partagé, vous pouvez facilement comprendre comment l’utiliser sur Android 13. Mais si ce n’est pas le cas, voici un guide pour l’écran partagé sur Android 13. Je suppose que vous avez déjà mis à jour votre téléphone vers Android. 13, alors poursuivons avec le guide.

Comment diviser l’écran sur Android 13

Étape 1: Ouvrez les deux applications que vous souhaitez utiliser dans la vue en écran partagé. Ignorez cette étape si vous les avez déjà ouverts.

Étape 2: Lancez maintenant le Applications récentes page. Pour accéder à l’écran Applications récentes, le processus est différent pour les boutons gestuels et de navigation. Si vous utilisez des gestes, balayez vers le haut depuis le bas et relâchez le milieu de l’écran.

Étape 3: Maintenant, sur la page Applications récentes, localisez la première application que vous souhaitez utiliser dans l’écran partagé.

Étape 4: Une fois cela fait, appuyez longuement sur l’icône de l’application qui sera située en haut. Il montrera quelques options, ici vous devez choisir Haut fendu. Si vous avez un téléphone non-Pixel, l’option que vous devez choisir est ouverte dans Vue d’écran partagé.

Étape 5 : Lorsque vous choisissez d’ouvrir une application en écran partagé, l’application réduira sa taille pour s’adapter à la moitié supérieure de l’écran de votre téléphone. Alors que dans la seconde moitié, vous trouverez l’écran des applications récentes. Sur le téléphone Samsung, vous pouvez sélectionner la deuxième application dans le tiroir d’applications.

Étape 6 : Choisissez maintenant l’autre application parmi les applications récentes pour utiliser les deux applications en même temps en mode écran partagé.

Selon l’interface utilisateur, l’activation de l’écran partagé ou la navigation sur l’écran partagé peut être différente sur différents téléphones. La méthode ci-dessus s’applique aux téléphones Pixel et autres téléphones Android d’origine. Mais ne vous inquiétez pas, le processus ne sera pas si différent sur d’autres téléphones.

Pour Utilisateurs Samsungnous avons un guide dédié qui comprend plusieurs méthodes.

Comment redimensionner la vue fractionnée

Après être passé en mode écran partagé, vous ne trouverez pas d’options de texte pour contrôler le mode. Et par conséquent, il devient difficile d’utiliser des fonctions telles que le redimensionnement de chaque fenêtre d’application. Voici comment redimensionner les pages de l’application en mode Écran partagé.

Le redimensionnement des fenêtres d’applications en écran partagé est assez simple. Appuyez sur la ligne de séparation entre les applications et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas en fonction de l’emplacement de la page de l’application que vous souhaitez redimensionner. Relâchez à un point qui correspond à la taille de fenêtre d’application requise.

Comment échanger des applications en mode écran partagé

Supposons que vous souhaitiez envoyer l’application ci-dessous vers le haut et vice versa. Vous pouvez également le faire dans la vue en écran partagé.

Appuyez deux fois sur la ligne de démarcation entre les deux applications et les deux applications échangeront leurs places les unes avec les autres. Et si vous êtes propriétaire de Samsung, appuyez sur la ligne de séparation et vous obtiendrez deux options. Touchez l’icône interchangeable.

Comment quitter l’écran partagé

Maintenant, une fois que vous n’avez plus besoin de l’écran partagé et que vous souhaitez passer en mode normal, vous devez quitter l’écran partagé.

Pour quitter l’écran partagé, touchez et faites glisser la ligne de séparation vers l’extrême haut ou l’extrême gauche en fonction de l’emplacement de l’application que vous souhaitez garder ouverte. Par exemple, si vous souhaitez garder l’application ouverte dans la fenêtre inférieure, faites glisser la ligne vers le haut.

Toutes les applications prennent-elles en charge l’écran partagé ?

Non, certaines applications ne prennent pas en charge l’affichage en écran partagé. Vous pouvez demander comment savoir quelle application n’est pas prise en charge. S’il existe une application non prise en charge, l’option Split Top n’apparaîtra pas.

