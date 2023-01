Téléchargez les magnifiques fonds d’écran Saltern pour iPhone, iPad et Mac de Basic Apple Guy

Après avoir lancé un fond d’écran en l’honneur du 16e anniversaire de l’iPhone, Basic Apple Guy est de retour avec de magnifiques fonds d’écran inspirés des images utilisées pour dévoiler l’iPad Pro mais qui n’ont jamais été inclus sur l’appareil. Téléchargez les fonds d’écran Saltern pour votre iPhone, iPad et Mac ci-dessous.

Apple n’a pas inclus les superbes images de l’étude Saltern à utiliser comme fond d’écran, mais ils les ont présentées lors de l’annonce de l’iPad Pro original en 2016.

Saltern Study 06 et 10 ont été créés par le photographe David Burdeny et ont inspiré Basic Apple Guy pour créer ces nouveaux fonds d’écran étonnants.

Basic Apple Guy en savoir plus sur le processus dans un article de blog :

« Prises au-dessus du Grand Lac Salé dans l’Utah en 2015, ces photographies aériennes vibrantes et minimalistes font partie de mes photos préférées à contempler. Il y a une qualité qui m’attire dans ces images, la façon dont les paysages semblent à la fois étrangers et fabriqués ou la façon dont les routes et les canaux se fondent en dégradés dans les montagnes au loin. Au premier coup d’œil, je me demande si je regarde un tableau ou une photographie. Ces images évoquent également des comparaisons avec les champs des prairies du Montana ou de l’Alberta, qui s’étendent sans fin à l’horizon avant de frôler les montagnes Rocheuses. Cependant, comme je ne suis pas sur le point de perdre 18 000 $ sur l’un de ces tirages, je me suis efforcé de créer une collection de papiers peints inspirés du travail de David Burdeny.

Téléchargez les fonds d’écran Saltern

Pour en savoir plus sur le travail de Basic Apple Guy, consultez ses fonds d’écran schématiques pour iPhone 14/14 Pro et plus encore :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :