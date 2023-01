L’obsession de la génération Z pour les années 2000, la dernière tendance est de transformer les smartphones en vieux iPods

Pour cela, il suffit de télécharger RetroPod, l’application qui permet de convertir l’écran des nouveaux smartphones en page d’accueil de l’iPod Classic et d’écouter de la musique comme en 2001.

À la fin des années 2000, personne ne s’attendait à ce qu’elles deviennent emblématiques. En revanche, ils avaient créé des salopettes en velours, des poupées Bratz, des lapins playboy à strass, puis des téléphones portables fuchsia. Pourtant, la génération Z est obsédée par le tournant du siècle.

De la renaissance des appareils photo numériques aux jeans hipster, le compte 2000saxiety a également été créé sur Instagram et a attiré des milliers de followers. La dernière manœuvre d’amarcord sont les smartphones qui se transforment en iPod Classics.

Comment fonctionne l’application RetroPod

Pour cela, il suffit de télécharger une application, RetroPod, disponible sur l’App Store, et capable de convertir l’écran de votre smartphone en page d’accueil de l’iPod Classic, avec les quatre cases sur l’écran d’accueil : « Shuffle, music, settings et maintenant jouer. » Il possède également la molette de défilement classique, avec des fonctions tactiles créées par rétroaction, de sorte qu’il peut reproduire la surface inégale lorsque les chansons défilent sur l’écran. Sur la page de l’application, RetroPod est décrit comme « un simple lecteur rétro ».

Vous pouvez activer le mode Shuffle ou visualiser le contenu avec la célèbre interface Cover Flow. RetroPod vous permet également de changer la couleur de « l’iPod Classic », et parmi les options, il y a l’édition spéciale très convoitée avec une molette de défilement rouge sur fond noir. Le problème avec l’application, cependant, est qu’elle ne fonctionne qu’avec Apple Music, vous ne pouvez pas écouter de chansons sur des services de streaming comme Spotify.

La nouvelle obsession sur TikTok

Conformément à l’obsession de GenZ au début des années 2000, RetroPod a été un succès instantané sur TikTok, où des tonnes de vidéos sont apparues expliquant et montrant comment transformer votre smartphone en iPod. Tiktoker EllyAwesomeTech a partagé toutes les instructions pour écouter de la musique sur les réseaux sociaux comme en 2001 : « Douce nostalgie, l’iPod est de retour. Vous pouvez télécharger une application qui donne à votre iPhone l’impression d’être un iPod. »

« Vous pouvez régler le volume avec la molette de défilement cliquable et il a cette sensation tactile, cahoteuse et vibrante. » Il ajoute ensuite : « Cette application fonctionne avec votre bibliothèque Apple Music. Elle est facile à utiliser et peut vous rappeler vos vieux souvenirs. »

La révolution de 2001

L’iPod a été lancé en 2001 et est toujours considéré comme l’un des produits Apple les plus performants aujourd’hui, révolutionnant la façon dont nous écoutons de la musique. Il disposait à l’époque d’un disque dur de 5 Go, capable de stocker seulement (à l’époque il y en avait beaucoup) 1000 chansons au format MP3 et n’était compatible qu’avec les systèmes Macintosh.

Contrairement à tout autre appareil d’écoute de musique, léger, ultra-mince et 35 fois plus rapide que n’importe quelle connexion USB, la gestion de votre bibliothèque musicale, grâce à une connexion Firewire, a établi l’iPod comme l’outil d’écoute de chansons le plus puissant jamais conçu. .

Comment naît une icône

Apple a ensuite produit sept générations d’iPod classic, jusqu’en 2008, lorsque l’iPod Nano, l’iPod Shuffle et l’iPod Touch ont pris le relais. Lorsque la société a annoncé l’arrêt de la production de l’iPod, l’appareil suivant les contrecoups du processus offre-demande a explosé sur les sites de vente en ligne. Par contre, il faut « mourir » pour ressusciter en icône. Lors d’une vente aux enchères eBay, le premier iPod Classic s’est vendu pour près de 44 000 $. Et tous ont commencé à vendre leurs appareils Apple avec des prix oscillant entre 300 et 6 500 dollars. Un iPod Classic de septième génération de 160 Go remis à neuf est en vente sur Amazon pour 400 $.