Apple développe des Mac à écran tactile qui pourraient faire leurs débuts en 2025 avec le nouveau MacBook Pro

Apple prévoit apparemment un renversement de l’une de ses croyances de longue date sur le Mac. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple dispose d’équipes d’ingénieurs travaillant activement sur les Mac à écran tactile. Il pourrait sortir un nouveau MacBook Pro avec prise en charge de l’écran tactile dès 2025.

Apple envisage d’inverser le cours sur les Mac à écran tactile

Jusqu’à présent, Apple a résisté à l’introduction d’écrans tactiles dans la gamme Mac. Steve Jobs était notoirement opposé à l’idée. Jobs l’a qualifié d’idée « ergonomiquement terrible ». « Les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales », a-t-il déclaré en 2010, à l’époque de l’introduction de l’iPad. « Après une longue période de temps, votre bras veut tomber. »

Plus récemment, en 2021, le responsable marketing d’Apple, Tom Boger, a expliqué que l’iPad est le « meilleur ordinateur tactile » au monde et que le Mac est « totalement optimisé pour la saisie directe ».

À l’époque, Boger a déclaré qu’Apple n’avait aucune raison de changer cela et d’apporter des fonctionnalités d’écran tactile au Mac. Apparemment, les choses ont maintenant changé et Apple pense qu’il est temps d’envisager un Mac à écran tactile.

MacBook Pro à écran tactile en préparation

Dans le cadre de cet effort, la société teste un MacBook Pro avec des capacités d’écran tactile. Apple envisage de le publier dès 2025, mais des délibérations en cours au sein de l’entreprise pourraient avoir un impact sur ce calendrier.

La refonte du MacBook Pro testée au sein d’Apple conserve une « conception d’ordinateur portable traditionnelle » qui comprend un trackpad et un clavier standard. La différence, bien sûr, est que l’écran « prendrait en charge la saisie tactile et les gestes, tout comme un iPhone et un iPad ».

Si l’entreprise décide d’aller de l’avant avec le lancement de Mac à écran tactile, Bloomberg dit que la technologie pourrait éventuellement s’étendre à d’autres modèles de la gamme.

Dans le cadre de la refonte du MacBook Pro, Apple prévoit également de déplacer ses écrans vers la diode électroluminescente organique ou la technologie OLED. La société utilise actuellement des écrans LCD – des écrans à cristaux liquides – sur ses Mac, mais les iPhones et les montres Apple s’appuient déjà sur OLED. Ces écrans offrent une luminosité et des couleurs améliorées et arriveront également sur l’iPad Pro au premier semestre 2024.

Malgré le travail apparent d’Apple sur les Mac à écran tactile, la société « ne travaille toujours pas activement pour combiner les systèmes d’exploitation iPad et Mac ».

