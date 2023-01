Incipio lance sa collection d’étuis AeroGrip avec MagSafe pour la gamme iPhone 14

Le fabricant d’accessoires pour téléphones Incipio a présenté sa nouvelle collection d’étuis AeroGrip avec MagSafe pour les modèles d’iPhone 14. Avec un design inspiré de l’ingénierie aérospatiale, il protège non seulement votre iPhone mais lui ajoute également un style unique. Lisez la suite car nous détaillons tout sur l’étui Incipio AeroGrip pour iPhone.

Ce qui est bien avec les étuis AeroGrip d’Incipio

L’étui AeroGrip avec MagSafe pour iPhone 14 protège votre appareil contre les accidents mineurs comme les chocs ou les accidents majeurs comme lorsque vous laissez tomber votre téléphone par terre. Il est fabriqué à partir de matériaux moléculaires recyclés et possède des ailes de levier extérieures surélevées pour une prise en main sûre et ergonomique.

De plus, les boîtiers ont également des bords surélevés pour protéger à la fois l’écran et les objectifs de l’appareil photo des chocs et des rayures. Les boutons physiques de l’iPhone sont également protégés par une conception ajustée. Selon Incipio, l’étui AeroGrip peut protéger votre iPhone d’une chute allant jusqu’à 16 pieds. Grâce à la technologie Impact Struts, même la force des impacts majeurs est réduite avec le boîtier.

Mais la protection n’est qu’une partie de ce qu’offre l’étui AeroGrip avec MagSafe pour iPhone 14. Son matériau est résistant aux rayures et à la décoloration, de sorte que la coque sera toujours comme neuve. Et avec le dos transparent, vous pouvez toujours profiter de la couleur d’origine de votre iPhone. Il existe également une protection antimicrobienne qui élimine et prévient les germes et les bactéries.

Plus important encore pour les utilisateurs d’iPhone, l’étui fonctionne avec la technologie MagSafe, vous pouvez donc utiliser un chargeur MagSafe ou des accessoires MagSafe avec.

Protégez votre téléphone des chutes, des chocs et des coups avec l’étui AeroGrip avec MagSafe pour iPhone 14 Pro. Fabriqué en partie avec des matériaux recyclés, la protection Impact Strut et les ailes de levier extérieures surélevées combinent leurs forces pour jusqu’à 16 pieds de protection contre les chutes. Le cadre à bord surélevé protège votre écran et offre une protection accrue de l’objectif de l’appareil photo. Le design résistant aux rayures et à la décoloration garde votre étui comme neuf. La protection antimicrobienne intégrée élimine jusqu’à 99,9 % des bactéries et germes de surface. De plus, il est à la fois compatible avec MagSafe et le chargement sans fil, vous n’avez donc pas besoin de retirer votre étui pour recharger votre téléphone.

Prix ​​et disponibilité

Des étuis sont disponibles pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Chaque étui peut être personnalisé avec des détails en noir, lavande brumeuse et marine de minuit. Chacun coûte 59,99 $ et vous pouvez les acheter ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :