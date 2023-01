L’iPhone 15 Pro ne comportera pas de boutons de volume et d’alimentation cliquables

L’analyste Apple Ming-Chi Actu est doubler sur sa prédiction selon laquelle les modèles d’iPhone 15 Pro passeront des boutons physiques de volume et d’alimentation à de nouveaux boutons à semi-conducteurs. Si les utilisateurs d’iPhone « réagissent bien » à ce changement, Actu explique qu’Apple déploiera probablement le changement sur d’autres appareils haut de gamme à l’avenir.

Actu a signalé ce changement pour la première fois en octobre, expliquant que les boutons de volume et d’alimentation cliquables seraient abandonnés au profit de boutons à semi-conducteurs. Dans une nouvelle série de tweets mercredi, Actu double cette prédiction avec plus de détails sur la chaîne d’approvisionnement :

Ma dernière enquête indique que les modèles d’iPhone 15 haut de gamme comporteront des boutons à semi-conducteurs et seront équipés de moteurs Taptic supplémentaires pour simuler la sensation du retour de force des boutons physiques. Cirrus Logic est le principal gagnant pour l’annulation des boutons physiques et le changement pour adopter les boutons à semi-conducteurs sur les modèles d’iPhone 15 haut de gamme 2H23. En tant que fournisseur exclusif du circuit intégré de contrôleur de Taptic Engine pour les boutons à semi-conducteurs, Cirrus Logic devrait grandement bénéficier de cette nouvelle conception. Si les utilisateurs réagissent bien à ce nouveau design, je pense qu’il pourrait être adopté dans d’autres modèles haut de gamme de gammes de produits à l’avenir.

Avec ce changement, le bouton d’alimentation et les boutons de volume des modèles d’iPhone 15 Pro ne seront plus des boutons physiques. Au lieu de cela, ce seront des surfaces à l’état solide, et lorsqu’elles seront pressées, Apple utilisera le Taptic Engine pour simuler la sensation de « clic » d’un vrai bouton.

Si cela vous semble familier, c’est parce qu’Apple a fait la même chose avec le bouton d’accueil physique à partir de l’iPhone 7. Cet appareil, et les iPhones suivants avec un bouton d’accueil, utilisaient une conception à semi-conducteurs plutôt qu’un bouton physique qui bougeait réellement. La société utilise également une conception à semi-conducteurs avec le trackpad sur les MacBook récents.

La prise de Netcost-security.fr

Actu dit aujourd’hui que si les utilisateurs « réagissent bien » à ce nouveau design, Apple est susceptible de faire le changement sur d’autres appareils « haut de gamme » à l’avenir. Vraisemblablement, cela fait référence à l’iPad Pro et peut-être aux futures versions de l’Apple Watch.

Des rumeurs dans le passé ont en fait suggéré qu’Apple espère échanger les boutons Apple Watch contre des boutons à semi-conducteurs. Jusqu’à présent, ce changement ne s’est pas réellement concrétisé.

Actu n’a pas expliqué en détail pourquoi Apple apporte ce changement sur l’iPhone 15 Pro. Vraisemblablement, le plus grand facteur de motivation est l’amélioration de la durabilité. Les boutons physiques d’alimentation et de volume sont susceptibles de tomber en panne en raison de leur conception analogique. Apple peut également être en mesure d’améliorer la durabilité avec des boutons à semi-conducteurs, mais le Switch de sourdine physique devrait rester.

J’ai quelques questions sur ce changement, notamment en ce qui concerne les boutons à semi-conducteurs et les étuis pour iPhone. Vraisemblablement, c’est quelque chose auquel Apple a pensé – mais nous verrons.

