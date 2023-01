Ce remake NES Zelda VR a été créé à l’aide d’un mod Doom

Récapitulatif : The Legend of Zelda a été lancé sur le Famicom Disk System au Japon au début de 1986 avant de trouver son chemin vers le Nintendo Entertainment System en Amérique du Nord à l’été 1987. Il se classe comme le sixième jeu NES le plus vendu de tous les temps avec des ventes de 6,51 millions d’unités et est souvent considéré comme l’un des titres les meilleurs et les plus influents de l’histoire du jeu vidéo.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira en mai, laissant tout le temps d’essayer cette expérience VR basée sur le jeu qui a tout déclenché.

YouTuber Sugary Noe a partagé une vidéo de 12 minutes présentant le gameplay de la création curieuse, qui est répertoriée comme The Legend of Doom sur l’écran titre. Il a été réalisé à l’aide du moteur QuestZDoom pour le casque Oculus Quest VR. Comme vous pouvez le voir, le monde extérieur a été fidèlement recréé avec exactement la même disposition que l’original, avec un placement précis des ennemis, des effets sonores et de la musique.

Cela ne fait que s’améliorer en entrant dans le premier donjon car l’ajout du plafond contribue à augmenter l’immersion. Même les petits détails, comme le petit couloir entre chaque version, se sentent spéciaux étant donné qu’ils n’étaient pas « visibles » dans le jeu de haut en bas.

Ce n’est pas parfait cependant. Par exemple, le ciblage ennemi pourrait utiliser un peu de polissage et la musique continue de se recycler pour une raison quelconque. La démo manque également d’éléments utiles comme un HUD toujours visible et la carte. Le mal des transports pourrait également être une réelle préoccupation pour certains joueurs, mais cela sera vrai pour la plupart des jeux VR.

Dans un post de suivi sur Twitter, Sugary Noe s’empresse de signaler qu’il n’a pas créé le jeu et ne partage que des images de gameplay du mod.

Zelda figure également parmi les franchises les plus populaires de Nintendo, juste derrière Mario. Nintendo a célébré le 35e anniversaire de Zelda en 2021 avec le lancement d’un nouveau système Game & Watch contenant le jeu original.