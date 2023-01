Le fondateur de Creative Labs, Sim Wong Hoo, créateur du Sound Blaster, est décédé

Récapitulatif : Hoo a fondé Creative Technology (connu sous le nom de Creative Labs aux États-Unis) au milieu de 1981, mais ce n’est que vers la fin de la décennie avant la sortie de la carte de traitement audio dédiée de la société, la Sound Blaster. La carte d’extension a fait pratiquement tout ce que le produit concurrent du leader du marché AdLib a fait, en plus d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme un port de jeu pour moins d’argent.

Le fondateur, président et PDG de Creative Technology, Sim Wong Hoo, est décédé la semaine dernière, a récemment confirmé sa société. Il avait 67 ans.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la Sound Blaster devienne la carte d’extension PC la plus vendue et un nom familier parmi les passionnés d’informatique et les joueurs sur PC. Creative a dominé le marché des cartes son tout au long des années 90 et au début des années 2000 et est devenu de facto la qualité audio sur PC avant que les fabricants de cartes mères ne commencent à intégrer un son intégré de meilleure qualité dans leurs offres, rétrogradant les cartes son dédiées au statut de catégorie de niche.

Creative a également été l’un des premiers acteurs du marché des lecteurs MP3 avec ses gammes de lecteurs multimédias portables Nomad et Zen. La société a même remporté un règlement de 100 millions de dollars contre Apple pour la licence de ses brevets Zen.

Les lecteurs Netcost-security.fr d’un certain âge ont presque certainement de l’expérience avec la gamme de produits Creative, qu’il s’agisse de cartes son, de haut-parleurs ou de lecteurs MP3. J’ai personnellement parcouru quelques cartes de marque Audigy au fil des ans et j’ai récemment remplacé un Sound Blaster X-Fi Xtreme qui a été ruiné par l’un de mes chats avec un Sound Blaster Z. Je pourrais tout aussi facilement utiliser l’audio intégré mais ma carte mère est ancien, et j’aime aussi l’amplificateur de plage dynamique Crystalizer de Sound Blaster. Il y a aussi une certaine nostalgie en jeu; J’adorerais posséder un jour l’une de ces unités de tête audio de baie de lecteur de 5,25 pouces juste pour le facteur esthétique.

Après son décès, le conseil d’administration de Creative a nommé Lee Kheng Nam au poste de président par intérim. Song Siow Hui, président de l’unité commerciale de la société, occupera le poste de directeur général par intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé.