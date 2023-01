Kensington dévoile le clavier mécanique silencieux QuietType Pro

Kensington a annoncé ses derniers produits au CES cette année, le nouveau produit le plus convaincant pour les utilisateurs de Mac étant le clavier mécanique silencieux QuietType Pro. La société a également mis en avant sa récente station d’accueil Thunderbolt 4 et sa station d’accueil portable USB-C avec chargement Qi intégré.

Clavier mécanique silencieux MK7500F QuietType Pro

Kensington affirme que son nouveau clavier est « conçu pour être utilisé par des professionnels qui utilisent leurs ordinateurs dans des environnements sensibles au bruit » et dispose de « touches QuietType de haute précision qui sont plus silencieuses que le niveau d’une conversation normale ou d’une musique de fond, et offrent d’excellentes performances et un sensation tactile qui améliore considérablement la précision et la vitesse de frappe.

Caractéristiques et fonctionnalités

Touches QuietType presque silencieuses – Conçu avec des interrupteurs tactiles silencieux Kailh Midnight Pro et des coussinets d’amortissement du son (<55db) pour assurer une expérience de frappe réactive et silencieuse, le clavier donne aux utilisateurs la possibilité de taper en toute confiance et tranquillité d'esprit, sachant qu'ils ne dérangent pas les autres ou impactant les réunions en ligne ou en personne.

Kensington prévoit de lancer le nouveau clavier mécanique à la « fin du premier trimestre ».

En plus du QuietType Pro, la société a dévoilé le casque supra-auriculaire Bluetooth H3000.

Sorties récentes de Kensington

Kensington a également mis en avant ses versions récentes telles que la station d’accueil portable SD1700P USB-C Dual 4K avec chargement Qi et la station d’accueil SD5780T Thunderbolt 4.

