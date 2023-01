La PS5 dépasse les 30 millions d’unités vendues malgré les problèmes de stock

Lors de la conférence de Sony au CES 2023 (Consumer Electronics Association) qui se déroule ces jours-ci à Las Vegas, la société a annoncé que la PlayStation 5 avait déjà dépassé les 30 millions d’unités vendues. Un chiffre plus que méritoire si l’on considère qu’il est en vente depuis un peu plus de deux ans, qu’il vient d’augmenter de prix et qu’il connaît de sérieux problèmes de stock et d’approvisionnement (une des choses que nous avons demandées aux Rois Mages est justement de mettre fin à la packs gênants et pouvoir en acheter un sans avoir à jongler).

Cette année 2023 semble être un moment clé pour la marque, puisque lors du CES plus de 30 jeux ont également été confirmés pour le lancement du PS VR 2, le projet Leonardo a été annoncé, une nouvelle manette pour les joueurs en situation de handicap, et on nous avait promis qu’en juin nous connaîtra l’avenir de The Last of Us, qui se produit avec un nouvel épisode axé sur le multijoueur. Trois raisons impérieuses qui devraient ramer en faveur des chiffres PS5 et qui, espérons-le, s’accompagneront de la fin des problèmes de stock.

Les consoles PlayStation les plus vendues de l’histoire

Vous avez ici la liste des consoles PlayStation les plus vendues. En tête se trouve la PS2 (la console la plus vendue de l’histoire) puis suivent, au sein du top 10 toutes plateformes confondues, la PS4 (quatrième), la première PlayStation (sixième) et la PS3 (malgré tout, huitième). La PS5 doublera bientôt la PS Vita sous-évaluée et fait maintenant face à une ascension difficile et solitaire vers la position suivante, celle de la PSP, déjà à plus de 75 millions.