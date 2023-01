Voici combien l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro draine la batterie avec / sans arrière-plan [Vidéo]

Depuis que l’iPhone 14 Pro d’Apple a atterri avec le tout premier écran toujours allumé de l’entreprise, une question persistante est de savoir combien de batterie la fonctionnalité draine. Dans un nouveau test détaillé, PhoneBuff a comparé à quel point l’écran toujours allumé de l’iPhone épuise la batterie avec et sans arrière-plan par rapport à la désactivation complète de la fonction.

Apple a initialement lancé sa version de l’écran toujours allumé pour l’iPhone 14 Pro avec des arrière-plans colorés qui apparaissent, ce qui semble un peu trop pour certaines personnes.

Avec iOS 16.2, Apple a ravi ceux qui recherchent une personnalisation, car vous pouvez choisir de désactiver le fond d’écran et les notifications pour l’affichage permanent. Cela se traduit par une expérience plus subtile – et semblable à Android – toujours active.

Résultats de décharge de la batterie de l’iPhone 14 Pro toujours allumés

Il s’avère qu’après 24 heures de test, l’iPhone 14 Pro toujours allumé n’utilise vraiment pas beaucoup de batterie.

Toujours allumé avec du papier peint = 0,8 % de décharge de batterie en plus par heure

Toujours allumé sans fond d’écran = 0,6 % de décharge de batterie en plus par heure

Un détail important à retenir est que ce ne serait le cas que si toujours allumé était vraiment toujours allumé, ce qui n’est pas le cas. Votre écran reste totalement noir lorsque :

Votre iPhone est couché face vers le bas

Votre iPhone est dans votre poche ou votre sac

L’accent mis sur le sommeil est activé

Le mode basse consommation est activé

Votre iPhone est connecté à CarPlay

Vous utilisez la caméra de continuité

Vous n’avez pas utilisé votre iPhone depuis un certain temps (votre iPhone apprend vos habitudes d’activité et éteint et allume l’écran en conséquence, y compris si vous configurez une alarme ou un programme de sommeil)

Votre iPhone détecte que vous vous en êtes éloigné avec une Apple Watch couplée (l’affichage Always-On s’allume lorsque votre Apple Watch est à nouveau proche de votre iPhone)

Mais dans le pire des cas, toujours allumé pourrait utiliser jusqu’à 20 % de batterie en 24 heures s’il était allumé tout le temps.

Une autre comparaison intéressante était l’iPhone 14 Pro par rapport au Galaxy S22 Ultra pour une vidange permanente et ils ont tous deux terminé le test de 24 heures avec une charge de 84 % après avoir commencé à 100 %. Découvrez la vidéo complète de PhoneBuff pour tous les détails :

