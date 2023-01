Journée communautaire Larvitar dans Pokémon GO: date, heures et comment participer

Niantic a donné les premiers détails de la journée communautaire classique de janvier 2023 dans Pokémon GO, qui a Larvitar comme protagoniste. Dans cette nouvelle, nous recueillons toutes les informations d’intérêt, y compris quand elle est célébrée, comment participer, et bien plus encore.

Quand aura lieu la journée communautaire Larvitar de janvier 2023 dans Pokémon GO ? Comment participer ?

Le Classic Community Day de janvier 2023 dans Pokémon GO est célébré le samedi 21/01/2023 de 14h00 à 17h00 heure locale. Larvitar est le Pokémon principal; Il apparaîtra plus fréquemment comme un Pokémon sauvage et nous aurons plus de chances d’en trouver un Shiny/Variocolor.

Larvitar est le protagoniste de la journée communautaire Pokémon GO Classic en janvier 2023

Pendant cette période, une recherche spéciale sera également disponible, dont l’entrée coûte 1 $ ou l’équivalent dans notre devise locale. Cette recherche spéciale payante apportera de nouvelles tâches avec leurs propres récompenses.

Pendant la journée communautaire de Larvitar, il y aura une recherche spéciale payante

En tant que bonus disponibles pour tous les joueurs, nous avons triplé l’expérience pour attraper des Pokémon, les modules d’encens et de leurre dureront trois heures, et lors de la prise de clichés, il y aura une petite chance qu’un Larvitar nous photobombe.

Bonus disponibles lors de la journée communautaire Larvitar dans Pokémon GO

Attaque en vedette de Tyranitar lors de la journée communautaire de Larvitar dans Pokémon GO

Si lors du Classic Community Day de janvier 2023 nous faisons évoluer un Pupitar (l’évolution de Larvitar) vers Tyranitar, il apprendra l’Anti-Air Fast Attack.

Si nous transformons un Pupitar en Tyranitar pendant l’événement, il apprendra Anti-Aircraft

Flak est une attaque rapide qui a une puissance de 12 dans les combats d’entraîneurs et une puissance de 16 dans les gymnases et les raids.

Dans Netcost, vous aurez un guide de recherche spéciale payant dès qu’il sera disponible dans le jeu. En attendant, nous vous rappelons que nous avons un guide Pokémon GO dans lequel nous vous aidons sur certains aspects de ce jeu vidéo, tels que les raids actifs ou comment vaincre Team GO Rocket Grunts.

Source : Site Internet de Pokémon GO