Le téléviseur Signature OLED de 97 pouces de LG reçoit tous les signaux audio et vidéo sans fil

En bref : LG lors de sa conférence de presse CES 2023 (brièvement) a présenté le premier téléviseur grand public au monde à proposer de la vidéo et de l’audio 4K 120 Hz transmis sans fil. La clé de la configuration est la boîte « Zero Connect », qui sert de hub de connectivité pour l’ensemble. LG affirme que la boîte est capable de transmission vidéo et audio en temps réel et dispose de plusieurs ports pour brancher des appareils HDMI couramment utilisés.

En l’absence de câbles A/V, il peut aider les utilisateurs à réaliser une installation plus propre et à offrir une plus grande liberté lors de l’aménagement de votre espace.

C’est un peu comme la boîte One Connect de Samsung, moins le fil. Cependant, ce n’est pas 100% sans fil, car vous devez toujours brancher un câble d’alimentation à l’ensemble.

LG a déclaré avoir développé un algorithme qui identifie instantanément le chemin de transmission optimal du signal du boîtier au téléviseur. Il peut même détecter les changements dans l’environnement, comme les personnes ou les animaux domestiques se déplaçant, et ajuster le chemin du signal en conséquence. La technologie a reçu les CES 2023 Innovation Awards dans deux catégories, a ajouté LG.

The Verge s’est arrêté à la suite de LG au CES pour un gros plan sur la série OLED M. Selon le pub, le boîtier Zero Connect peut être positionné jusqu’à 30 pieds du téléviseur (ligne de mire). Tout le traitement a lieu à l’intérieur de la boîte ; l’ensemble n’est qu’un panneau avec quelques haut-parleurs attachés, ont-ils ajouté.

Le boîtier comprend trois ports HDMI, tous compatibles 4K 120 Hz. Il y a aussi une paire d’entrées USB, une socket LAN, une entrée coaxiale et quelques options pour l’audio. Un représentant de LG a déclaré à la publication qu’il n’avait pas encore mesuré la latence de jeu.

LG prévoit d’expédier son OLED M de 97 pouces au second semestre 2023. Pas encore de mot sur les prix, mais je peux vous assurer que ce ne sera pas bon marché. Pour les joueurs avec cela sur leur radar, j’envisagerais d’attendre de voir à quoi ressemble la latence de jeu dans le monde réel avant de faire des folies sur un si gros billet.