Comment utiliser Magic Eraser sur Google Pixel 7 Pro (supprimer des objets)

La gomme magique est l’une des fonctionnalités de retouche photo les plus populaires. Et Google a apporté cette fonctionnalité à ses téléphones Pixel avec la série Pixel 6. Les utilisateurs ont beaucoup aimé cette nouvelle fonctionnalité car elle est très utile. La dernière série Pixel a cette fonctionnalité avec une intelligence encore meilleure. Si vous possédez un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro, ce guide est fait pour vous. Ici, vous apprendrez à utiliser Magic Eraser sur Pixel 7 Pro.

Les téléphones Google Pixel sont bien connus pour les performances incroyables de leur appareil photo. Dans les téléphones Pixel, le traitement logiciel contribue plus que le matériel. Et avec chaque mise à niveau, Google apporte de nouvelles versions de Google Camera ainsi que de nouvelles capacités d’IA. L’année dernière, Google a apporté le Magic Eraser avec la série Pixel 6. La fonctionnalité est disponible dans Google Photos dans la section d’édition.

Cela fait plus d’un an que Google a introduit le Magic Eraser et il n’a fait que s’améliorer depuis. Avec le lancement de la série Pixel 7, Google a amélioré les capacités de l’IA dans Magic Eraser. Cela indique qu’il fonctionne mieux que jamais.

Qu’est-ce que Magic Eraser sur le Pixel 7 ?

Magic Eraser est une fonction d’édition qui supprime les objets indésirables d’une photo. Il s’agit de l’une des fonctionnalités avancées de l’application Google Photos. Même si une photo a été prise sur un autre téléphone et transférée sur le Pixel 7, Magic Eraser fonctionne parfaitement. Malheureusement, Magic Eraser est disponible sur Pixel 6 et les téléphones Pixel plus récents. On l’appelle également la gomme d’objet sur certains téléphones non Pixel.

Quand utiliser Magic Eraser ?

Il y a des moments où la photo que nous prenons a des distractions qui la rendent mauvaise. Et la suppression de ces éléments peut donner à l’image l’impression que nous voulions qu’elle soit en premier lieu. Donc, dans ce cas, nous pouvons utiliser la fonction de gomme magique intégrée pour éliminer les distractions. Et sur le Pixel 7, c’est beaucoup plus facile.

Si vous avez un téléphone Pixel 7 et que vous souhaitez utiliser Magic Eraser pour la première fois, vous devrez peut-être suivre un guide. Ci-dessous, vous pouvez voir comment utiliser la gomme magique sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Assurez-vous de mettre à jour l’application Photos vers la dernière version.

Comment utiliser Magic Eraser sur Pixel 7 (Pro)

La gomme magique est une fonctionnalité disponible dans l’application Google Photos. Voici comment accéder à la gomme magique dans l’application Photos.

Transférez la photo sur votre Pixel 7 si elle se trouve sur un autre téléphone. Sur votre téléphone, balayez vers le haut depuis l’écran d’accueil pour ouvrir le tiroir d’applications. Ouvrez le Photos application.

Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier. Appuyez maintenant sur le Éditer option qui est en deuxième position à partir de la gauche.

Balayez vers la gauche et sélectionnez Outils et puis Gomme magique.

Il affichera des suggestions que vous pouvez supprimer en appuyant sur Enlever tout.

Si vous ne trouvez pas les suggestions correctes, vous pouvez mettre en surbrillance manuellement l’objet que vous souhaitez supprimer. Et une fois les objets indésirables supprimés de la photo, appuyez sur Fait.



Magic Eraser fonctionne plutôt bien, mais dans certains cas, il peut laisser des traces. Assurez-vous donc de vérifier la zone après avoir retiré un objet. De plus, les suggestions fonctionnent bien, surtout s’il y a des objets à distance.

Faites-nous savoir comment évalueriez-vous la fonction de gomme magique après l’avoir utilisée sur votre téléphone Pixel 7. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

