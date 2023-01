Les nouveaux moniteurs Samsung incluent un ultra-large 8K de 57 pouces et deux écrans QD-OLED massifs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous souvenez-vous de l’époque où 32 pouces était considéré comme grand pour un moniteur ? Ce n’est plus vraiment le cas, et Samsung continue d’embrasser l’ère des écrans massifs avec un modèle Mini-LED « 8K » de 57 pouces, un OLED de 49 pouces et plusieurs autres nouveaux produits.

Samsung a dévoilé sa multitude de nouveaux moniteurs avant le CES 2023, qui débute cette semaine. Le point culminant est le successeur de son Odyssey Neo G9 de 49 pouces à 2 499 $, un mini-écran LED que nous avons attribué 95 dans notre test. Le tout nouveau Odyssey Neo G9 augmente la taille de l’écran à un incroyable 57 pouces.

Samsung a tease le nouveau Neo G9 en novembre lorsqu’il est apparu dans le cadre du livestream Together We Advance_Gaming d’AMD qui a dévoilé les cartes graphiques alimentées par RNDA 3 de l’équipe rouge. Le moniteur est doté de DisplayPort 2.1, et pendant qu’il est poussé comme un écran 8K, cette résolution dans un moniteur ultra-large 32: 9 ne s’applique qu’à la dimension horizontale, ce qui en fait 7 680 x 2 160, soit environ la moitié du nombre de pixels du vrai 8K, bien que ce soit encore un nombre impressionnant de pixels, certes.

Comme son prédécesseur, il s’agit d’un moniteur Mini-LED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il y a aussi un temps de réponse de 1 ms, un rapport de contraste de 1 000 000:1 et le prise en charge du HDR 1000. Pas encore de mot sur le prix, mais attendez-vous à vendre un rein pour celui-ci.

Samsung a également dévoilé le moniteur Odyssey G95SC (ci-dessus), un écran de 49 pouces 5 120 x 1 440 qui, selon lui, est le premier moniteur de jeu OLED au format 32: 9 au monde. Il partage bon nombre de ses caractéristiques avec le prochain Odyssey G8 QD-OLED de 34 pouces, y compris l’utilisation de la technologie QD-OLED, un temps de réponse de 1 ms, une courbe 1800R, une synchronisation adaptative, AMD FreeSync Premium, le prise en charge du hub de jeu de Samsung et de VESA. Certification HDR True Black 400. Le plus grand moniteur est également livré avec un taux de rafraîchissement plus rapide de 240 Hz – l’Odyssey G8 QD-OLED culmine à 175 Hz.

Côté port, les deux moniteurs offrent tous deux une charge Mini DisplayPort, Micro HDMI 2.1 et USB-C jusqu’à 65 W. Encore une fois, Samsung n’a pas encore annoncé de prix pour ces écrans.

Ailleurs, Samsung a annoncé son premier moniteur 5K, le ViewFinity S9 de 27 pouces, qui offre une résolution de 5 120 x 2 880 sur son écran IPS, une couverture de 99 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et le prise en charge HDR 600. Destiné aux créateurs, le moniteur dispose également d’une webcam 4K, de ports HDMI, DisplayPort, USB-C, et il peut être calibré à l’aide de SmartThingsApp et d’un appareil photo pour smartphone.

Enfin, il existe une version mise à jour du Smart Monitor de Samsung. La société a publié plusieurs versions de cet écran, qui tente de combiner les meilleurs éléments des téléviseurs et moniteurs intelligents modernes. Le nouveau Smart Monitor M80C dispose d’un écran 4K de 32 pouces, d’un format d’image 16:9 et d’une caméra SlimFit amovible. Il existe également une nouvelle fonctionnalité de personnalisation et, comme d’autres modèles, il peut exécuter des applications Microsoft Office 365 via une machine virtuelle sans avoir besoin d’une connexion PC.