Telegram pour iOS obtient de nouveaux outils de dessin et de texte, des mises à jour pour les médias cachés, aucune utilisation de stockage, etc.

Telegram pour iOS est sorti est une grande mise à jour pour clôturer 2022. La dernière version apporte des améliorations aux médias cachés lors du partage d’images, des ajustements sans utilisation du stockage, de nouveaux outils pour le dessin et le texte, la possibilité de remplacer les photos de profil pour les contacts, nouveau/ emoji plus interactif, et plus encore.

Telegram a lancé la mise à jour sur l’App Store et a détaillé tous les changements dans un article de blog :

« Personne ne manquera 2022, mais cette mise à jour offre d’agréables raisons de s’en souvenir : des médias avec des effets de spoiler, de nouvelles façons d’économiser de l’espace sur votre appareil, de nouveaux outils de dessin, des images de profil suggérées, et plus encore. »

Telegram a des GIF montrant chaque nouvelle fonctionnalité dans son article de blog avec les 10 nouveaux packs de memoji réservés aux utilisateurs premium.

La mise à jour Telegram est maintenant disponible pour iOS (Android aussi) Voici les notes de version pour iOS version 9.3 :

MÉDIAS CACHÉS, UTILISATION DE STOCKAGE ZÉRO, NOUVEAUX OUTILS DE DESSIN, PHOTOS DE PROFIL POUR VOS CONTACTS ET CHIOTS

Nous avons trouvé la lettre de quelqu’un au Père Noël et avons tout mis en œuvre sur la liste :

Médias cachés

• Médias avec effets de spoiler. Vous pouvez envelopper les photos et vidéos que vous envoyez dans une couverture floue en sélectionnant le média dans le menu des pièces jointes et en appuyant sur (⋯) > Masquer avec spoiler.

Aucune utilisation du stockage

• Supprimer automatiquement les médias mis en cache. Vous pouvez choisir la durée de conservation des médias mis en cache dans les discussions privées, les groupes et les canaux – et ajouter des exceptions pour des discussions spécifiques.

• Suppression de supports par type. Des onglets séparés avec Média, Fichiers et Musique de toutes les discussions vous permettent d’effacer rapidement les fichiers les plus volumineux.

• Camemberts. Le nouveau design vous aide à voir ce qui prend de la place.

• Nains avec calculatrices. La taille du cache est maintenant calculée beaucoup plus rapidement.

• Rappel : Tous les médias mis en cache que vous supprimez restent accessibles dans le cloud et peuvent être téléchargés à nouveau si nécessaire.

Nouveaux outils de dessin et de texte

• Éditeur multimédia entièrement repensé. Vous pouvez rapidement basculer entre les pinceaux et utiliser le nouvel outil de flou.

• Lissage de ligne. Les outils de dessin changent dynamiquement la largeur en fonction de la vitesse de dessin et lissent automatiquement vos lignes.

• Nouveaux outils de texte. Vous pouvez modifier la taille, la police et l’arrière-plan de tout texte que vous ajoutez aux photos et aux vidéos. L’outil de texte prend désormais également en charge les emoji animés.

• Nouvelle sélection de couleurs. Vous pouvez choisir les couleurs à l’aide de 5 nouveaux outils, dont la pipette.

• Nouveaux gestes. Maintenez enfoncé pour remplir la toile de couleur – ou pour tout effacer.

• Formes prédéfinies. Vous pouvez rapidement ajouter des formes telles que des cercles, des flèches, des étoiles et des bulles de discussion.

Photos de profil pour vos contacts

• Réglage des images pour vos contacts. Vous pouvez choisir votre propre photo pour un contact – vous seul la verrez sur son profil.

• Images de profil suggérées. Lors de la modification de vos contacts, vous pouvez suggérer une photo pour leur profil. Il ne leur faudra que deux pressions pour ajouter l’image que vous avez suggérée.

• Photos de profil public. Si vous n’autorisez que certains utilisateurs à voir vos photos de profil, vous pouvez définir une image publique pour tous les autres.

• Confidentialité ultime de l’image de profil. Vous pouvez définir « Qui peut voir mes photos de profil » sur « Personne » et ajouter des utilisateurs ou des groupes en tant qu’exceptions.

Masquer des membres dans de grands groupes

• Confidentialité de la liste des membres. Les propriétaires de grands groupes peuvent masquer la liste des membres.

La lettre mentionnait également la conquête du monde et un chiot, mais nous espérons que le vrai Père Noël sera capable de gérer cela – maintenant que nous avons fait le reste.

