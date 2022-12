Comment faire une capture d’écran sur les téléphones Samsung Galaxy [with Scrolling Screenshot]

Les téléphones Samsung Galaxy fonctionnent sur le propre système d’exploitation personnalisé de Samsung appelé One UI. Une interface utilisateur possède toutes les fonctionnalités de base et de nombreuses fonctionnalités avancées. En parlant de fonctions de base, une fonctionnalité indispensable est une option pour capturer des captures d’écran. Et il n’y a pas une mais plusieurs façons de prendre une capture d’écran sur les téléphones Galaxy. Voici les meilleures façons de prendre une capture d’écran sur les téléphones Samsung Galaxy.

Étant donné que tous les téléphones Samsung fonctionnent sur le même système d’exploitation et ont la même interface utilisateur, les méthodes de capture d’écran sont également similaires. Il existe différentes méthodes pour les téléphones pliables que vous pouvez lire ici. Et ici, nous allons partager les méthodes qui seront applicables à tous les téléphones Samsung Galaxy.

Raisons de capturer des captures d’écran

Savoir comment prendre une capture d’écran est important pour tous les téléphones que vous possédez, pas seulement pour Samsung. Les captures d’écran sont le moyen le plus simple de capturer des détails importants lorsque vous naviguez sur votre téléphone. Et aussi lorsque vous trouvez un mème amusant et que vous souhaitez le partager avec vos amis ou votre famille, vous pouvez toujours prendre une capture d’écran et la partager.

Si vous connaissez différentes méthodes pour prendre une capture d’écran, cela vous donne la possibilité d’utiliser le moyen le plus simple dans différents cas, comme l’utilisation de boutons de raccourci lorsque vous ne voulez pas risquer de toucher l’écran ou l’utilisation de gestes de balayage si les boutons matériels ne fonctionnent pas.

Prendre une capture d’écran sur Samsung à l’aide des boutons

Si vous avez un téléphone Samsung et que vous souhaitez prendre une capture d’écran sans toucher ni glisser, la meilleure option consiste à utiliser les touches latérales. Si vos deux mains sont libres, le moyen le plus simple consiste à utiliser le raccourci de la touche latérale pour effectuer une capture d’écran. Tous les derniers téléphones Samsung suivent la même combinaison de raccourcis. Voici donc le guide étape par étape.

Tout d’abord, accédez à la page que vous souhaitez capturer. Appuyez maintenant sur la Volume bas et alimentation clés ensemble.

Il capturera l’écran et affichera plus d’options en bas. Si vous souhaitez modifier davantage la capture d’écran, vous pouvez utiliser les outils en bas.

Attendez 1 à 2 secondes ou touchez l’écran et la barre d’outils disparaîtra si vous ne souhaitez pas modifier la capture d’écran.

Voici donc comment capturer des captures d’écran sur Samsung à l’aide des touches latérales. Passons maintenant à la deuxième méthode.

Prendre une capture d’écran sur Samsung à l’aide de gestes

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas utiliser les raccourcis clavier pour les captures d’écran, vous pouvez utiliser des gestes. Comme les autres téléphones, les téléphones Samsung disposent également de raccourcis gestuels pour les captures d’écran. Malheureusement, c’est un peu plus délicat que le geste à trois doigts que nous voyons sur d’autres téléphones. Voyons comment ce geste fonctionne sur Samsung.

Tout d’abord, activez le geste en allant sur Paramètres > Fonctions avancées > Mouvements et gestes > Glissement de la paume pour capturer.

Ouvrez maintenant la page que vous souhaitez capturer. Une fois que vous êtes sur la page, faites glisser votre paume sur l’écran pour la capturer. Après la capture d’écran, vous trouverez une barre d’outils en bas que vous pouvez utiliser pour modifier ou partager la capture d’écran.

Prendre une capture d’écran sur Samsung en utilisant Edge Panel

Le populaire panneau Edge de Samsung contient des raccourcis vers diverses fonctions telles que des applications, des outils, des tâches, etc. Vous pouvez également utiliser le panneau Edge pour prendre une capture d’écran sur un téléphone Samsung. Voici les étapes.

Ouvrez Paramètres sur votre téléphone et sélectionnez Affichage. Sous affichage ouvert Panneaux de bord. Activez le panneau de bord à partir de la bascule. Et sélectionnez Panneaux.

Dans Panels, sélectionnez Tâche, vous pouvez désélectionner la section Applications ou vous pouvez conserver à la fois les applications et les tâches sélectionnées.

Ouvrez la page que vous souhaitez capturer. Il y aura une barre de bord sur le côté droit, faites-la glisser vers la gauche pour l’agrandir. Cela ouvrira le panneau des tâches où vous trouverez le Prendre des captures d’écran option, appuyez dessus.

Une fois que vous appuyez sur l’option, la capture d’écran sera prise.

Voici donc comment capturer des captures d’écran sur n’importe quel téléphone Samsung. Et si vous souhaitez capturer une capture d’écran défilante ou une longue capture d’écran, vous pouvez suivre la méthode suivante.

Comment prendre de longues captures d’écran sur les téléphones Samsung

Les longues captures d’écran couvrent plusieurs pages. Vous pouvez dire qu’il s’agit d’un composite de plusieurs captures d’écran. S’il existe une page qui ne peut pas être capturée en une seule capture d’écran (comme une page Web), vous pouvez prendre une longue capture d’écran, également appelée capture d’écran défilante. Voici comment capturer de longues captures d’écran sur Samsung.

Ouvrez la page que vous souhaitez capturer et prenez une capture d’écran en utilisant l’une des méthodes indiquées. Après avoir capturé la capture d’écran, vous verrez une barre d’outils en bas. Il y aura la première icône avec deux flèches vers le bas. Il n’apparaît que là où vous pouvez prendre une longue capture d’écran.

Appuyez sur l’icône pour capturer une capture d’écran défilante. Vous devez appuyer dessus jusqu’à ce qu’il capture toutes les pages que vous souhaitez capturer. Et une fois terminé, appuyez sur la capture d’écran ou sur une autre zone.

C’est ainsi que vous pouvez capturer une longue capture d’écran sur les téléphones Samsung Galaxy. Voyons maintenant d’autres informations liées aux captures d’écran que vous voudrez peut-être connaître.

Comment désactiver la barre d’outils

La barre d’outils qui apparaît après avoir pris une capture d’écran peut parfois être ennuyeuse, donc si vous souhaitez la désactiver, vous pouvez le faire. Eh bien, si vous le désactivez, vous ne pourrez pas modifier immédiatement la capture d’écran ou prendre une longue capture d’écran.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Samsung Galaxy. Dirigez-vous maintenant vers Fonctionnalités avancées > Captures d’écran et enregistreur d’écran.

Sous les captures d’écran, vous trouverez l’option « Afficher la barre d’outils après la capture ». Éteignez-le. Maintenant, lorsque vous capturez une capture d’écran, vous ne verrez pas la barre d’outils.

Vous pouvez toujours l’activer quand vous le souhaitez en suivant les mêmes étapes.

Comment changer le format des captures d’écran

Les captures d’écran prises sont généralement enregistrées au format JPEG. Mais vous pouvez également changer le format de capture d’écran en PNG. JPG prend moins de place mais PNG prend un peu plus de stockage. Voici comment changer le format.

Sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Fonctions avancées. Allez maintenant dans Captures d’écran et enregistreur d’écran. Sous captures d’écran, appuyez sur le format et appuyez sur PNG.

Si vous prenez une capture d’écran maintenant, elle sera enregistrée au format PNG.

Comment accéder aux captures d’écran sur les téléphones Samsung

Voici un autre guide lié aux captures d’écran que vous voudriez connaître. Toutes les captures d’écran que vous prenez sur votre téléphone sont organisées au même endroit. Il est donc facile de retrouver toutes les captures d’écran que vous avez prises.

Pour voir toutes les captures d’écran, ouvrez Galerie sur votre téléphone Samsung. Recherchez le dossier Captures d’écran et ouvrez-le. Cela ouvrira toutes les captures d’écran que vous avez prises sur votre téléphone.

C’est donc tout sur la façon de prendre une capture d’écran sur les téléphones Samsung. J’espère que toutes vos questions sont claires concernant la fonction de capture d’écran. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

