Le plan de chauffage urbain du centre de données Apple pourrait enfin avoir lieu, six ans plus tard

Cela fait plus de cinq ans que des plans ont été annoncés pour un plan innovant de chauffage urbain du centre de données Apple. L’idée était de récupérer l’excès de chaleur et de l’utiliser pour réchauffer les maisons voisines.

Ce plan n’a toujours pas été mis en œuvre, mais il y a maintenant beaucoup plus d’intérêt face aux énormes augmentations des coûts de l’énergie…

Arrière plan

Les centres de données consomment beaucoup d’énergie et génèrent beaucoup de chaleur. En effet, une des raisons de leur forte consommation électrique est la nécessité de refroidir les serveurs et les équipements associés.

En 2017, Apple a proposé un plan pour renforcer le respect de l’environnement de son tout nouveau centre de données danois. En plus de l’alimenter entièrement à partir d’énergies renouvelables, la chaleur excédentaire serait captée et introduite dans un système de chauffage local pour la ville voisine.

Apple a annoncé le plan dans son rapport sur la responsabilité environnementale 2017.

Nous construisons actuellement un nouveau centre de données fonctionnant à 100 % d’énergie renouvelable dans la région centrale du Jutland au Danemark. En raison de sa proximité avec l’une des plus grandes sous-stations électriques du Danemark, le centre de données ne nécessitera pas de générateurs de secours, qui fonctionnent généralement au diesel et nécessitent des tests périodiques et la combustion du carburant. L’installation est conçue pour capter la chaleur excédentaire de son équipement et la conduire dans le système de chauffage urbain local pour aider à réchauffer les maisons de la communauté.

Près de six ans plus tard, cependant, cela ne s’est toujours pas produit.

Plan de récupération de chaleur du centre de données Apple

Le centre de données Viborg d’Apple utilise le refroidissement par air, mais au lieu d’évacuer l’air chauffé dans l’atmosphère, le plan est de l’utiliser pour chauffer de l’eau. Cette eau chaude serait ensuite acheminée vers la centrale électrique locale.

La centrale électrique dispose déjà d’un système de chauffage urbain, qui pompe de l’eau chaude dans les maisons de la ville voisine de Viborg. Plutôt que chaque maison ayant sa propre fournaise de chauffage, elles sont plutôt chauffées par l’eau chaude pompée dans toutes les maisons de la ville.

L’eau chauffée d’Apple – à environ 30 ° C (86 ° F) – serait encore chauffée dans la centrale électrique à 50 ° C (122 ° F) et ferait partie de l’eau pompée vers la ville locale. Les pompes à chaleur de la ville augmenteraient la température à 60 ° C (140 ° F), avant qu’elle ne soit pompée dans les maisons, avec des vannes dans la maison permettant un contrôle individuel de la température.

En commençant avec de l’eau chauffée d’Apple, au lieu d’eau froide, les coûts énergétiques de la centrale électrique seraient réduits.

Les coûts élevés de l’énergie ont stimulé l’intérêt

Alors que le plan sonnait bien dès le départ, il est plus facile à annoncer qu’à mettre en œuvre. Pomper de l’eau chaude à n’importe quelle distance sans perdre une grande partie de la chaleur en cours de route est un défi. Vous devez également équilibrer le coût de construction et de fonctionnement du système par rapport aux économies d’énergie.

Ces sommes n’avaient apparemment aucun sens en 2017, mais les sanctions russes ayant considérablement augmenté les coûts énergétiques, le WSJ rapporte qu’il y a maintenant beaucoup plus d’intérêt à le réaliser.

Les centres de données gourmands en électricité connaissent une croissance considérable de leur utilisation, ce qui pousse les responsables européens à canaliser l’excès de chaleur généré par leurs puces informatiques vers les réseaux de chauffage municipaux. Après des années de discussions sur l’utilisation de la chaleur résiduelle plutôt que de simplement l’évacuer à l’extérieur, de plus en plus de projets de ce type deviennent réalité […] Dans la ville danoise de Viborg, les responsables locaux ont fait pression pour qu’Apple y connecte un centre de données de 485 000 pieds carrés au réseau de chaleur local. Cette année, la société a annoncé qu’elle le ferait dans le cadre d’une expansion. Apple dit qu’il travaille avec les autorités locales sur la façon d’utiliser la chaleur de l’usine, qui est alimentée par des projets d’énergie renouvelable. « La pression augmente », a déclaré Niels Fuglsang, un membre danois du Parlement européen qui dirige les négociations sur la législation sur l’efficacité énergétique. « Si nous pouvons nous assurer que nous utilisons la chaleur des centres de données, nous pouvons économiser sur nos factures d’énergie et faire quelque chose de bien pour le climat. »

Espérons que 2023 sera l’année.

Photo : Apple

