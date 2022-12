Les petits réacteurs nucléaires pourraient résoudre le problème d’alimentation durable des centres de données

Tourné vers l’avenir : les centres de données sont devenus une industrie massive, mais nombre d’entre eux ne sont pas très respectueux de l’environnement en raison de leurs énormes besoins en énergie, qui sont souvent satisfaits par la combustion de combustibles fossiles. Une réponse proposée à ce problème est que les installations utilisent leurs propres sources d’énergie durables sous la forme de réacteurs nucléaires miniatures.

The Register met en lumière un rapport des analystes d’Omdia Alan Howard et Vladimir Galabov qui note comment les opérateurs de centres de données ont été les premiers à adopter les énergies renouvelables – Google et Microsoft ont récemment annoncé leur intention d’acheter plus d’énergie pour rendre leurs centres de données plus verts – mais il n’est toujours pas disponible dans de nombreux marchés. C’est là que l’énergie nucléaire via les petits réacteurs modulaires (SMR) pourrait entrer en jeu.

Contrairement aux installations nucléaires standard qui produisent des gigawatts d’électricité, les SMR génèrent généralement de 300 à 500 mégawatts (MW) d’énergie électrique, bien que certains produisent moins de 100 MW.

Toute mention de réacteurs nucléaires a tendance à susciter des inquiétudes concernant des catastrophes telles que Tchernobyl, Three Mile Island et Fukushima, mais les analystes écrivent que les SMR présentent beaucoup moins de risques en raison de leur échelle, de leur conception simple et des caractéristiques de sécurité inhérentes au réacteur. Ils reposent également sur la circulation naturelle, la convection, la gravité et l’auto-pressurisation.

De plus, une technologie similaire au SMR est utilisée dans 83 navires de la marine américaine à propulsion nucléaire, dont 72 sous-marins, 10 porte-avions et un navire de recherche, dont beaucoup sont situés à proximité de grands centres de population, et il n’y a jamais eu d’incident nucléaire dans la marine. l’histoire.

Mais malgré leurs avantages, les déchets nucléaires restent un gros problème avec les SMR, le combustible usé prenant de trois décennies à 24 000 ans pour atteindre des niveaux de rayonnement sûrs. Cependant, contrairement aux centrales nucléaires conventionnelles qui nécessitent un ravitaillement tous les ans ou tous les deux ans, les fournisseurs de SMR visent un ravitaillement tous les trois à sept ans – certaines conceptions sont estimées fonctionner pendant 40 ans sans ravitaillement. Il est souligné que les sous-marins nucléaires ne nécessitent un ravitaillement que tous les 10 ans ou plus, avec de nouveaux Core conçus pour durer 30 à 40 ans. La mise en garde est que les SMR produisent 35 fois plus de déchets que les modèles de réacteurs plus grands.

Il n’y a actuellement pas encore de SMR aux États-Unis, mais la Russie en a deux capables de 35 MW chacun assis sur une centrale électrique flottante (ci-dessus) au large de la côte arctique. De nouveaux SMR sont actuellement en construction ou dans le processus d’autorisation en Argentine, au Canada, en Chine, en France, en Corée du Sud et aux États-Unis.

Les SMR seront plus probablement adaptés aux grands campus de centres de données avec des capacités de plus de 100 MW plutôt qu’aux centres de données individuels, bien que des emplacements plus petits puissent partager une capacité excédentaire avec d’autres usines industrielles.

Ne vous attendez pas à ce que cette technologie devienne monnaie courante de sitôt. Il faudra probablement encore sept ans avant de voir un SMR aux États-Unis, et cela pourrait prendre entre 10 et 15 ans avant qu’ils n’alimentent un campus de centre de données.