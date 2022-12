9 applications pour essayer de libérer tout le potentiel de votre nouveau Mac

Avez-vous déballé un nouveau MacBook Air ou MacBook Pro pour Noël ? Lorsque vous déballez votre tout nouveau Mac et que vous le configurez, vous vous demandez peut-être quelles applications vous devez installer en premier. Bien qu’Apple inclue de superbes applications intégrées à macOS, plusieurs options tierces valent la peine d’être vérifiées. Nous avons compilé une liste de certaines des meilleures applications Mac pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouvel ordinateur, ainsi que des conseils et astuces utiles pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre nouveau Mac.

Pixelmateur Pro

Pixelmator Pro est une puissante application d’édition d’images pour Mac qui offre un large éventail de fonctionnalités et d’outils pour créer et éditer des images de qualité professionnelle. Que vous soyez un designer professionnel ou un photographe occasionnel cherchant à retoucher vos photos, Pixelmator a quelque chose à offrir.

En plus des outils d’édition de base tels que le recadrage, le redimensionnement et les réglages de couleur, Pixelmator comprend également des fonctionnalités avancées telles que les calques, les masques et les modes de fusion. Il est ainsi facile de créer des compositions complexes et d’affiner vos images pour obtenir des résultats de qualité professionnelle.

Si vous voulez un éditeur d’images sans payer Abode un abonnement mensuel, je recommande fortement Pixelmator Pro.

1Mot de passe

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement beaucoup de mots de passe à retenir. Entre les comptes d’achat en ligne, les connexions aux réseaux sociaux et les informations financières, il peut être difficile de tout suivre. 1Password est un gestionnaire de mots de passe qui vous aide à stocker, organiser et sécuriser toutes vos informations de connexion en un seul endroit. Avec 1Password, vous n’avez qu’à retenir un mot de passe principal, et l’application s’occupe du reste. Il fonctionne même avec Touch ID et Face ID (sur iOS).

1Password est une application dont je ne voudrais pas me passer ; Je l’utilise personnellement depuis certaines des premières versions d’OS X. En dehors de la simple gestion des mots de passe, 1Password prend en charge de nombreuses fonctionnalités qui en valent la peine (par rapport aux fonctionnalités gratuites de Safari). Ils incluent la prise en charge des notes sécurisées avec pièces jointes, des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale, les informations de licence d’application, les informations de carte de crédit, les informations de passeport, etc. Je l’utilise également pour tout le stockage de mon code d’authentification à deux facteurs. Il existe d’autres excellents gestionnaires de mots de passe à découvrir, notamment Bitwarden, Dashlane et LastPass.

TextExpander

TextExpander est un outil de productivité qui vous aide à gagner du temps en vous permettant de créer et d’utiliser de courtes abréviations pour développer des morceaux de texte plus longs. Par exemple, vous pouvez créer une abréviation telle que « adresse » qui se développe dans votre adresse personnelle, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps lorsque vous saisissez des phrases ou des réponses fréquemment utilisées. Cela peut également vous empêcher de faire des fautes d’orthographe. Si vous utilisez votre Mac pour le travail, c’est un must have.

Fantastique

Fantastical est la meilleure application de calendrier pour Mac, combinant une gamme de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre emploi du temps et à maîtriser vos tâches. L’une des caractéristiques les plus remarquables de Fantastical est sa saisie en langage naturel. Vous pouvez créer des événements et des rendez-vous simplement en les tapant, en utilisant un anglais simple. Par exemple, vous pouvez taper « rencontrer Bradley à 15 heures le mardi », et Fantastical créera l’événement pour vous. Cela facilite l’ajout d’événements et de rendez-vous rapidement et facilement.

En plus de sa saisie en langage naturel, Fantastical comprend également une gamme d’autres fonctionnalités pratiques pour vous aider à rester organisé. L’application comprend une gamme de vues personnalisables pour vous aider à voir votre emploi du temps en un coup d’œil, et elle peut même afficher votre emploi du temps à partir de la barre de menus de votre Mac pour un accès rapide.

Pic

Bien qu’Apple ait apporté de belles améliorations à son application Mail en 2022, je pense qu’il existe de meilleures options, et l’une d’entre elles est Spike. L’une des caractéristiques les plus remarquables de Spike est son interface de style chat pour que votre e-mail ressemble à iMessage ou WhatsApp. L’application affiche vos e-mails sous la forme d’une série de fils de discussion, similaires à une application de messagerie, ce qui permet de voir plus facilement le contexte et le contenu de vos conversations en un coup d’œil.

Ma fonctionnalité préférée de Spike est la boîte de réception prioritaire. Si vous recevez beaucoup d’e-mails et que vous avez du mal à trouver les messages importants parmi le fouillis, vous l’aimerez également. La boîte de réception prioritaire est une boîte de réception spéciale au sein de Spike qui trie automatiquement vos e-mails en fonction de leur importance et de leur pertinence. L’application utilise divers facteurs, notamment l’expéditeur, l’objet et le contenu de l’e-mail, pour déterminer quels e-mails doivent être affichés dans la boîte de réception prioritaire. Tout le reste va dans une « Autre boîte de réception » que vous pourrez trier plus tard.

Certaines autres applications de messagerie à découvrir sont Spark, Twobird, Edison et Hey

CleanMyMac X

CleanMyMac X est un outil d’optimisation du système qui vous aide à assurer le bon fonctionnement et l’efficacité de votre Mac. L’application comprend une gamme de fonctionnalités pour vous aider à libérer de l’espace, à améliorer les performances et à assurer le bon fonctionnement de votre Mac. L’une des fonctionnalités les plus remarquables de CleanMyMac X est sa capacité à rechercher et à supprimer les fichiers inutiles de votre Mac. L’application comprend une gamme d’outils pour vous aider à localiser et à supprimer des fichiers volumineux, d’anciennes applications et d’autres types d’encombrement qui prennent de la place. Si vous ne disposez que de 256 Go de stockage, il est essentiel de nettoyer les fichiers volumineux et inutiles.

En plus de nettoyer votre Mac, CleanMyMac X comprend également une gamme d’outils pour vous aider à optimiser votre système. L’application peut vous aider à identifier et à résoudre les problèmes susceptibles de ralentir le fonctionnement de votre Mac, et elle peut vous aider à optimiser vos éléments de démarrage et vos éléments de connexion pour améliorer les performances.

SetApp

Si vous êtes un utilisateur Mac à la recherche d’un moyen de découvrir et d’accéder à une large gamme d’applications de haute qualité sans les acheter individuellement, SetApp vaut vraiment la peine d’être essayé.

SetApp est un service d’abonnement qui vous donne accès à une sélection organisée de plus de 200 applications Mac. Avec SetApp, vous pouvez découvrir de nouvelles applications, essayer de nouveaux outils et trouver l’application parfaite pour vos besoins, le tout au même endroit.

Krisp

Si vous êtes un utilisateur Mac à la recherche d’un moyen de réduire le bruit de fond lors de réunions et d’appels en ligne, Krisp vaut vraiment la peine d’être essayé. Krisp est une application antibruit qui utilise l’intelligence artificielle pour réduire le bruit de fond en temps réel. L’application fonctionne en analysant l’entrée audio de votre microphone et en filtrant les sons indésirables, comme la circulation, la construction, les animaux domestiques, les enfants ou d’autres types de bruit de fond.

Si vous travaillez à domicile, je ne saurais trop recommander cette application. Il s’exécute dans votre barre de menus et vous pointez le micro et le haut-parleur de votre application sur Krisp, puis configurez les appareils que vous souhaitez que Krisp utilise.

Lorsque j’ai découvert l’application pour la première fois, je travaillais pendant que les équipes de construction installaient un nouveau toit sur ma maison, et personne ne pouvait entendre les coups au-dessus de moi. C’était magique. La version gratuite offre 60 minutes par jour, et vous pouvez mettre à niveau à partir de là si vous avez besoin de plus de temps. Cela fonctionne très bien avec Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

CleanShot X

Si vous prenez régulièrement des captures d’écran pour envoyer des corrections d’interface utilisateur, des explications de dépannage, etc., vous devez télécharger CleanShot X. C’est de loin le meilleur outil de capture d’écran sur Mac ; c’est si simple, mais si puissant. Il peut enregistrer des vidéos, créer des GIF, ajouter des annotations, brouiller les éléments sensibles et bien plus encore. Je ne peux pas penser à une seule chose à propos de l’application que je changerais. Je l’utilise plusieurs fois par jour et ça vaut à 100% chaque centime.

Conclure

Pendant que vous profitez de votre nouveau Mac, découvrez quelques-unes des meilleures applications pour tirer le meilleur parti de votre Mac. Si vous avez des questions sur les applications que j’ai mentionnées ci-dessus, n’hésitez pas à les poser ci-dessous sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :