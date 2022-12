Bah, farceur ! La finition de minuit de MacBook Air n’était pas à la hauteur d’une table de hockey sur air jouet

J’ai vu ma juste part d’usure sur l’aluminium anodisé, mais ce malheur cosmétique sur mon MacBook Air M2 prend le gâteau. Alors voici ce qui s’est passé…

C’est Noël. J’ai rendu visite à mon père vendredi. Mon enfant a reçu une table de hockey sur air portable. Les piles sont vendues séparément. Ma famille a emprunté des piles à une télécommande de télévision. Ils n’alimentaient pas vraiment la table de air hockey. J’ai mis mon MacBook Air sur mon siège avant. Ils vivent dans les bois. Aucune chance que quelqu’un entre par effraction. Jusqu’ici tout va bien!

Puis la chose est arrivée. Mon enfant et moi sommes partis rendre visite à ma sœur, et j’ai mis sa table de hockey sur le siège avant. Le MacBook Air s’intègre parfaitement sous la partie creuse de la table de hockey, et je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Mon beau-frère et moi parlions de choses sur la maison intelligente pour leur nouvelle maison, et je suis sorti pour prendre mon MacBook.

Ensuite, j’ai été frustré parce que je pensais que la boisson de mon enfant s’était renversée sur mon MacBook d’une manière ou d’une autre. J’ai apporté une serviette en papier humide au liquide et j’ai regardé le lavage de fin de minuit tout de suite. La finition de minuit a été transférée sur la serviette en papier. Oh. Oh non. Il n’y a plus de retour en arrière maintenant.

Je me demandais si Coca pouvait faire ça, mais il n’y avait pas de boissons renversées sur le siège avant. J’ai ramassé la table de hockey sur air et je l’ai retournée. Pouah! Ah ! Ahhh ! C’était le jouet. L’une des piles AA à l’intérieur de la table de hockey sur air avait fui autour du couvercle de la batterie et directement sur le couvercle de mon MacBook Air M2 de minuit.

Donc nous en sommes là. C’est Noël donc je ne peux pas être en colère, et c’est purement une question esthétique. La finition maintenant blanche sur l’aluminium scintille lorsque vous la faites pivoter sous une lumière. Ça a l’air plutôt cool, mais ce n’est pas quelque chose que je veux voir tout le temps.

J’ai commandé un skin Dbrand couleur obsidienne qui devrait arriver la semaine prochaine environ. Oh, comme j’aimerais que les piles ne soient pas vendues séparément.

