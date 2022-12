Spark Mail mis à jour avec des widgets d’écran de verrouillage et une prise en charge améliorée de Stage Manager

Le client de messagerie populaire Spark a publié jeudi une mise à jour de son application iOS, apportant de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs qui ont déjà mis à jour leurs appareils vers iOS 16 et iPadOS 16. Spark propose désormais des widgets d’écran de verrouillage pour les utilisateurs d’iPhone, ainsi qu’une prise en charge améliorée de Stage Manager. sur l’iPad.

Quoi de neuf dans Spark Mail

Avec iOS 16, les utilisateurs d’iPhone peuvent personnaliser leur écran de verrouillage avec différents widgets d’Apple ainsi qu’avec des applications tierces. Spark dispose désormais également de widgets d’écran de verrouillage afin que les utilisateurs puissent vérifier les informations directement à partir de l’écran de verrouillage de l’iPhone. Ces widgets deviennent encore plus utiles avec l’affichage permanent sur l’iPhone 14 Pro.

Cinq widgets différents sont disponibles avec la mise à jour Spark. Avec Dernier e-mail, vous pouvez avoir un aperçu du contenu du dernier e-mail que vous avez reçu. Avec les actions et les dossiers, les utilisateurs ont un accès rapide aux fonctionnalités de l’application directement depuis l’écran de verrouillage. Il existe également un nombre d’e-mails pour afficher le nombre d’e-mails non lus que vous avez, les e-mails par catégorie et les e-mails prioritaires.

Spark a également ajouté deux nouveaux widgets dédiés à l’affichage des événements du calendrier sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. En plus des nouveaux widgets, la dernière mise à jour améliore également l’application pour qu’elle fonctionne avec Stage Manager – la nouvelle fonctionnalité d’iPadOS 16 qui permet aux utilisateurs d’iPad d’ouvrir plusieurs fenêtres d’application en même temps et même de les afficher sur un écran externe.

Spark prend désormais en charge Stage Manager, une nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches à la fois sur un iPad. Créez des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, faites glisser et déposez des fenêtres depuis le côté ou ouvrez des applications à partir du Dock pour créer des groupes d’applications pour un multitâche plus rapide et plus flexible. Stage Manager est utile pour les personnes qui ouvrent plusieurs applications et basculent souvent entre elles. Pensez à répondre à un e-mail tout en vérifiant votre disponibilité dans un calendrier, en vous référant à un site Web dans Safari et en faisant glisser une photo à joindre à votre e-mail.

Spark Mail est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement Spark Premium. L’application a également une version pour macOS et watchOS.

