Obtenez gratuitement trois classiques cultes de la saga Fallout et conservez-les pour toujours

Nous avons atteint la moitié de la promotion de Noël d’Epic Games Store grâce à laquelle nous obtenons un jeu vidéo gratuit tous les jours ; ou trois, comme c’est le cas aujourd’hui et jusqu’à demain à 17h00, heure à laquelle un nouveau jeu gratuit arrivera. Bien que revenant aux trois protagonistes d’aujourd’hui, à partir de cet après-midi, nous pouvons mettre la main sur un triple plack appelé Fallout Classic Collection, c’est-à-dire les trois premiers versements d’une saga RPG aussi célèbre qui peut être la nôtre en ce moment via la boutique numérique Epic Jeux . Et une fois ajoutés à notre bibliothèque, ils seront à nous pour toujours.

Fallout Classic Collection gratuitement sur Epic Games Store

Pour mettre la main sur ce triple pack de jeux vidéo classiques auquel tout fan du genre RPG devrait jouer -encore plus si nous aimons les derniers épisodes de Fallout, pour découvrir ses origines-, il suffit d’accéder à la page officielle de chacun des les jeux via Epic Games Store et cliquez sur le bouton Obtenir. Comme nous le disons, une fois ajoutés, ils nous appartiendront pour toujours et nous pourrons les installer autant de fois que nous le souhaitons.

« Vous venez de dénicher le classique post-apocalyptique qui a revigoré le genre du jeu de rôle. Le système SPÉCIAL de Fallout vous permet de créer des personnages complètement différents, de prendre des décisions capitales et de vivre des situations dans lesquelles vous aurez un contrôle total. Explorez les ruines dévastées d’une civilisation à son âge d’or. Vous pouvez parler à des mutants, des gangsters et des robots ; les esquiver furtivement ou leur tenir tête. Prenez les bonnes décisions ou vous pourriez finir comme un autre héros déchu des déchets… », peut-on lire dans la description officielle du premier volet de Fallout, un véritable classique du jeu vidéo à ne pas manquer avec ses deux prochains volets .

Quel jeu vidéo nous attend en cadeau à l’Epic Games Store demain à partir de 17h00 ?

Source | Magasin de jeux épiques