Actu : la production de masse de l’iPhone SE 4 pourrait être annulée ou retardée jusqu’en 2024

Au cours des derniers mois, nous avons entendu des rumeurs sur la prochaine génération d’iPhone SE, le smartphone d’entrée de gamme d’Apple. Cependant, il semble que le lancement de l’iPhone SE 4 soit loin d’avoir lieu, et maintenant l’analyste Ming-Chi Actu a rapporté qu’Apple envisage même d’annuler ou au moins de retarder la production de masse du nouvel appareil jusqu’en 2024.

Apple pourrait retarder voire annuler la production de l’iPhone SE 4

Selon Actu sur Twitter, Apple « annulera ou reportera probablement le plan de production de masse de l’iPhone SE 4 2024 ». L’analyste affirme que les raisons incluent la faible demande de modèles d’iPhone d’entrée de gamme et de milieu de gamme, tels que l’iPhone SE de 3e génération, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 14 Plus.

Selon plusieurs rapports, Apple a du mal à vendre ces modèles d’iPhone car ils ne sont pas aussi attrayants que les appareils concurrents dans la même gamme de prix. Cette année, les modèles d’iPhone 14 Pro sont ceux qui connaissent la plus forte demande, même face aux contraintes d’approvisionnement qui affectent la gamme Pro.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle Apple envisagerait d’annuler son projet de lancement d’un nouvel iPhone SE. Actu a également déclaré sur Twitter que la mise à niveau de l’appareil avec une conception plein écran entraînera une augmentation significative des coûts de production. Le modèle actuel de l’iPhone SE est toujours basé sur le même design que l’iPhone 8, qui dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces avec un bouton Home et Touch ID.

À titre de comparaison, l’iPhone SE 3 coûte 429 $ aux États-Unis, tandis que l’iPhone 12 – qui est le modèle le moins cher disponible dans la gamme avec une conception plein écran – coûte 599 $.

Plus de rumeurs pointent vers ce scénario

Le rapport de Actu corrobore les rumeurs précédentes sur l’iPhone SE 4. En août, YouTuber Jon Prosser a déclaré que le nouvel iPhone SE aura le même design (form factor) que l’iPhone XR avec un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces. Cependant, l’analyste Ross Young a rapporté qu’Apple n’avait pas encore décidé de la taille ou de la technologie d’affichage de l’iPhone SE 4, ce qui suggère également que l’appareil ne serait pas prêt pour une version 2023.

Une autre chose à garder à l’esprit est que, comme l’a noté Actu, la réduction du « développement inutile de nouveaux produits » aidera également Apple à faire face aux défis de la récession économique mondiale en 2023.

