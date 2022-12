Apple arrête de signer iOS 16.1.2 après la sortie d’iOS 16.2 au public

Apple a cessé mardi de signer iOS 16.1.2, ce qui indique que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus rétrograder vers cette version du système d’exploitation s’ils utilisent déjà une version plus récente d’iOS. Cela survient juste une semaine après que la société a publié iOS 16.2 au public.

Apple ne signe plus iOS 16.1.2

iOS 16.1.2 a été publié par Apple le 30 novembre avec des améliorations de la fonction de détection de collision pour les modèles d’iPhone 14. La mise à jour a également amélioré la compatibilité des opérateurs sans fil pour les utilisateurs d’iPhone. iOS 16.2 est sorti quelques jours plus tard le 13 décembre.

Contrairement à iOS 16.1.2, iOS 16.2 était une mise à jour importante, car il est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Par exemple, la mise à jour comprend Apple Music Sing, des fonctionnalités de cryptage plus avancées pour iCloud, la nouvelle application de collaboration Freeform et bien plus encore. Du côté de l’iPad, iPadOS 16.2 inclut la prise en charge de l’affichage externe lors de l’utilisation de Stage Manager.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreakent leurs iPhones et iPads. Il y a quelques jours, l’équipe de hackers palera1n a publié le premier outil de jailbreak basé sur l’exploit checkm8 compatible avec iOS 15 et iOS 16. L’outil fonctionne avec toutes les versions d’iOS 15.0 à iOS 16.3 beta 1.

La restauration d’un appareil Apple vers une version précédente d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Passer d’iOS 16 à iOS 15

Bien que vous ne puissiez pas facilement revenir à iOS 16.1.2, vous avez toujours la possibilité de rétrograder d’iOS 16.2 ou même d’iOS 16.3 bêta 1 vers iOS 15. En effet, Apple fournit toujours des mises à jour de sécurité aux utilisateurs exécutant iOS 15.7.2. Ceux qui souhaitent rétrograder un iPhone ou un iPad doivent le faire à l’aide d’un Mac ou d’un PC.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple offre la possibilité de laisser les utilisateurs rester sur une ancienne version d’iOS. L’année dernière, une fois qu’iOS 15 est devenu disponible, les utilisateurs pouvaient choisir de rester plus longtemps sur iOS 14 pendant qu’Apple publiait encore des mises à jour de sécurité pour celui-ci. Cependant, la société a supprimé cette option quelques mois plus tard.

On ne sait pas combien de temps iOS 15.7.2 restera disponible comme option alternative à iOS 16.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :