Le nouveau MacBook Air avec écran de 15,5 pouces annoncé pour le lancement du printemps 2023

Une poignée de rumeurs au cours de l’année dernière ont dit qu’Apple prévoyait un nouveau MacBook Air 15 pouces pour coexister avec le modèle 13 pouces actuel. À présent, analyste fiable Ross Young dit que le nouveau MacBook Air 15 pouces commencera la production de panneaux au premier trimestre 2023, suggérant qu’il pourrait être lancé au printemps.

MacBook Air 15 pouces se rapproche du lancement

Jeune aussi bien que Bloomberg ont déjà signalé la possibilité d’un MacBook Air 15 pouces. Bloomberg, en particulier, indiquait précédemment un lancement potentiel au printemps de l’année prochaine. Le dernier rapport de Young selon lequel la production de panneaux devrait commencer au premier trimestre s’aligne sur la possibilité d’une date de sortie au printemps.

Le rapport d’aujourd’hui de Young indique également plus précisément que le nouveau MacBook Air comportera une taille d’écran de 15,5 pouces. Cela indique qu’Apple aurait deux tailles de MacBook Air disponibles à 13,6 pouces et 15,5 pouces. Apple proposait auparavant le MacBook Air dans deux tailles d’écran différentes, 11 pouces et 13 pouces, mais il a finalement simplifié la gamme pour se débarrasser de l’option la plus petite.

Aux côtés du MacBook Air à écran plus large, Bloomberg signalé en juin qu’Apple développait également un MacBook 12 pouces. Cette machine, cependant, n’est pas prévue pour un lancement avant fin 2023 ou début 2024.

La prise de Netcost-security.fr

Cela fait longtemps que je demande à Apple de créer une version plus grande du MacBook Air. Plus tôt cette année, j’ai écrit un article appelant Apple à créer un MacBook Air 16 pouces. Comme je l’écrivais à l’époque :

S’il y a jamais eu un moment pour Apple de secouer le design (form factor) du MacBook Air, il semble que ce soit le moment. Nous sommes au milieu de la transition des processeurs Intel aux processeurs Apple Silicon, ce qui a permis à Apple de repenser et d’améliorer considérablement des produits tels que l’iMac 24 pouces et le MacBook Pro.

Proposer le MacBook Air dans deux tailles d’écran différentes correspond à la stratégie qu’Apple utilise pour le MacBook Air, qui est disponible en formats 14 pouces et 16 pouces. Avec l’avènement d’Apple Silicon, il est plus facile pour l’entreprise d’élargir sa gamme de MacBook et c’est exactement ce qui semble se produire sur la base de ces rumeurs.

Que pensez-vous : Apple devrait-il fabriquer un MacBook Air 15 pouces avec Apple Silicon à l’intérieur ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

