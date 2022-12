iOS 16.2 se déploie aujourd’hui avec Apple Music Sing, l’application Freeform, et bien plus encore

iOS 16.2 est maintenant déployé pour tout le monde après plusieurs semaines de tests bêta. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’iPhone du monde entier peuvent désormais passer à iOS 16.2 avec de nouvelles fonctionnalités telles que Apple Music Sing, des fonctionnalités de cryptage plus avancées pour iCloud, la nouvelle application de collaboration Freeform et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour un récapitulatif de tout ce qui est nouveau dans iOS 16.2.

Comment installer iOS 16.2

iOS 16.2 et iPadOS 16.2 sont disponibles pour tous les modèles d’iPhone et d’iPad à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez mettre à jour en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas la mise à jour tout de suite, assurez-vous de continuer à vérifier car cela peut parfois prendre quelques minutes pour atteindre chaque iPhone et iPad. Les mises à jour devraient être disponibles pour tout le monde dans l’heure.

Une fois que vous avez commencé le processus d’installation, votre iPhone ou iPad téléchargera la mise à jour, puis vous invitera à redémarrer votre appareil pour terminer le processus. Gardez à l’esprit que votre appareil sera inutilisable pendant qu’il redémarre pour installer la mise à jour.

Quoi de neuf dans iOS 16.2 ?

Forme libre

Tout d’abord, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 incluent l’ajout de la toute nouvelle application de collaboration Freeform d’Apple. Dévoilée pour la première fois à la WWDC en juin, Freeform est une application canevas collaborative en temps réel disponible sur toutes les plates-formes Apple. Apple explique :

Freeform est une nouvelle application pour travailler de manière créative avec des amis ou des collègues sur Mac, iPad et iPhone

Un canevas flexible vous permet d’ajouter des fichiers, des images, des stickers, etc.

Les outils de dessin vous permettent de dessiner n’importe où sur la toile avec votre doigt

Regardez la vidéo ci-dessus et notre couverture complète pour en savoir plus sur la nouvelle application Freeform d’Apple.

Apple Musique chanter

Apple Music Sing est une autre fonctionnalité phare d’iOS 16.2 et d’iPadOS 16.2. Cela a été annoncé par Apple la semaine dernière et apporte des fonctionnalités de style karaoké à l’expérience Apple Music.

Vous pouvez accéder aux nouvelles voix réglables et aux paroles battement par battement des chansons prises en charge en appuyant sur le bouton des paroles existantes dans l’application Musique. À partir de là, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la voix de la chanson pendant que vous et ceux qui vous entourent chantent avec elle.

Une nouvelle façon de chanter avec des millions de vos chansons préférées dans Apple Music

Les voix entièrement réglables vous permettent de duo avec l’artiste original, de chanter en solo ou de mélanger

Les paroles beat-by-beat nouvellement améliorées facilitent encore plus le suivi de la musique

Apprenez-en plus sur Apple Music Sing dans notre guide complet ici.

Protection avancée des données pour iCloud

Également annoncée la semaine dernière, Advanced Data Protection est une nouvelle option pour iCloud qui étend le chiffrement de bout en bout à davantage de types de données et de services. La fonctionnalité est opt-in pour le moment, et vous pouvez l’activer dans l’application Paramètres en appuyant sur votre nom en haut, puis en choisissant « iCloud ».

La nouvelle option porte à 23 le nombre total de catégories de données iCloud protégées à l’aide d’un cryptage de bout en bout, y compris la sauvegarde iCloud, les notes et les photos, protégeant vos informations même en cas de violation de données dans le cloud.

Apprenez-en plus sur la protection avancée des données et sur certaines des limitations de son activation dans notre guide complet.

Modifications apportées à l’écran de verrouillage et à l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro

Avec iOS 16.2, Apple continue d’affiner les nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage d’iOS 16 ainsi que l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro. Il existe de nouveaux widgets de sommeil et de médicaments pour l’écran de verrouillage, élargissant la collection de widgets initialement inclus dans iOS 16.

Peut-être plus particulièrement, cependant, vous pouvez désormais personnaliser l’affichage permanent de votre iPhone 14 Pro pour masquer entièrement le fond d’écran ou les notifications. Pour trouver ces nouvelles options, accédez à l’application Paramètres, appuyez sur « Affichage et luminosité » et choisissez « Affichage permanent ». Dans ce menu, vous verrez de nouvelles bascules pour « Afficher le fond d’écran » et « Afficher les notifications ».

Ce changement vient en réponse aux critiques de certains utilisateurs d’iPhone 14 Pro, qui avaient qualifié l’affichage toujours activé de « trop ​​allumé ». Si vous désactivez les fonctionnalités de fond d’écran et de notifications, l’affichage permanent de votre iPhone 14 Pro affichera un design noir pur à côté de vos widgets d’écran de verrouillage et de l’heure. Ceci est similaire à ce qui est offert par de nombreux appareils Android.

Apple explique :

De nouveaux paramètres vous permettent de masquer le fond d’écran ou les notifications lorsque l’affichage permanent est activé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Le widget de sommeil vous permet d’afficher vos données de sommeil les plus récentes

Le widget Médicaments vous permet d’afficher des rappels et d’accéder rapidement à votre emploi du temps

Nouvelles limitations pour AirDrop

iOS 16.2 inclut une modification majeure de la fonctionnalité populaire AirDrop d’Apple, que de nombreuses personnes considèrent comme une régression. L’option « Tout le monde » pour AirDrop peut désormais être activée pour un maximum de 10 minutes à la fois. Auparavant, vous pouviez activer le paramètre « Tout le monde », et il resterait activé indéfiniment.

Ce changement a été apporté pour la première fois en Chine en réponse à l’utilisation d’AirDrop pour diffuser des affiches et d’autres contenus en opposition à Xi Jinping et au gouvernement chinois. Avec iOS 16.2, il se développe dans le monde entier. Apple dit :

AirDrop revient désormais automatiquement à Contacts uniquement après 10 minutes pour éviter les demandes indésirables de réception de contenu

Cela indique que vous ne pouvez plus activer AirDrop en permanence pour « Tout le monde ». Au lieu de cela, l’option ne peut être activée que pendant 10 minutes à la fois. Vous devrez ensuite revenir dans les paramètres d’AirDrop et revérifier l’option « Tout le monde ».

Autres modifications et fonctionnalités

Certaines autres fonctionnalités et modifications d’iOS 16.2 incluent les suivantes, selon les notes de publication d’Apple :

La recherche améliorée dans Messages vous permet de trouver des photos en fonction de leur contenu, comme un chien, une voiture, une personne ou du texte

Le paramètre Désactiver le masquage de l’adresse IP permet aux utilisateurs d’iCloud Private Relay de désactiver temporairement le service pour un site spécifique dans Safari

Les articles de presse dans Météo affichent des informations pertinentes sur la météo à cet endroit

Les curseurs de participation dans les notes vous permettent de voir des indicateurs en direct lorsque d’autres font des mises à jour dans une note partagée

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Résout un problème qui empêche certaines notes de se synchroniser avec iCloud après les mises à jour

Et plus encore, comme l’a découvert Netcost-security.fr :

