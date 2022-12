Si vous les voyez, fuyez : les 10 pires jeux de 2022 selon Metacritic

Avez-vous déjà entendu l’expression « la crème de la crème » ? Et celui qui dit « du bon le meilleur et du meilleur le supérieur » ? Eh bien, les jeux suivants sont à l’opposé. On dirait que c’est un top avec le pire de l’année, mais utiliser le mot top dans un classement comme celui-ci n’a aucun sens. Metacritic vient d’annoncer les pires expériences aux commandes de 2022 selon les notes de la presse internationale. Un index dans lequel il y a tout. Remasterisation de jeux qui ont mal vieilli et qui nécessitaient également un lifting jouable. Des projets qui tentaient de copier le succès de sagas renommées ou de profiter de l’attrait des séries télévisées. Et bien sûr, des choses comme le premier jeu de service à fermer en moins d’un an. Voici une série de jeux avec lesquels il vaut mieux mettre le pied en l’air.

10- Blade Runner : édition améliorée (Nintendo Switch)

Communiqué de presse : 52

Note des utilisateurs : 48

Ce qui semblait être un rêve devenu réalité, la remasterisation d’un classique de 1997 qui est l’une des meilleures aventures pointer-cliquer de l’histoire, a fini par se transformer en cauchemar dans certaines de ses versions. Avec de nombreux problèmes techniques et une finition pire que le travail que les fans avaient fait ces dernières années à base de mods, Blade Runner Enhanced Edition s’est avéré être une déception et le moyen le plus rude possible de rapprocher ce qui était un joyau du nouveau générations.

9. Kamiwaza : La voie du voleur (PS4)

Communiqué de presse : 52

Note des utilisateurs : aucune évaluation

Une autre remasterisation, en l’occurrence d’un jeu de 2006 qui n’a jamais quitté le Japon et qui, compte tenu de ce qui a été vu, aurait été mieux si ce n’était pas le cas. Une aventure d’action furtive qui n’a pas bien vieilli en termes de graphisme et de gameplay, étant si difficile à contrôler que seuls les plus nostalgiques pourront l’apprécier.

7. Les Waylanders (PC

« Nous admirons la valeur des Waylanders pour avoir parié sur la culture celtique comme base de son histoire, mais son plus gros problème a été d’essayer de ressembler à Dragon Age. Si Wildcat avait parié sur quelque chose de plus petit, nous aurions un jeu rond, mais il a pas été comme ça. Le scénario est déroutant et ne précise pas tout à fait la voie à suivre, les combats manquent de composante tactique et de clarté visuelle et les coutures techniques gâchent une section artistique notable. On ne niera pas que le voyage dans The Waylanders n’a pas été la plus fructueuse et la plus enrichissante au monde, mais nous sommes heureux de savoir que les développeurs en sont conscients et ont l’intention de modifier et de corriger les aspects qui ternissent actuellement une expérience qui était correcte ».

6. Le dernier Oricru (Xbox Series X|S)

Note de presse : 50

Évaluation des utilisateurs : 76

From Software nous a livré bon nombre de jeux à retenir : Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring… Mais aussi bon nombre de plagiats qui ont tenté de reproduire la formule soulsborne sans succès. The Last Oricru est un café pour les vrais amateurs de café. Un jeu dans lequel ils ont échoué de sa section artistique à sa conception de niveau. Et pour que plus tard ils parlent de la tradition des âmes.

6. Zorro : Les Chroniques (PS5)

Communiqué de presse : 49

Note des utilisateurs : aucune évaluation

Il y a des jeux qui prétendent cibler les plus petits de la maison et se cacher derrière cela pour sous-estimer précisément les plus petits de la maison. Autant nous aimons Zorro et il s’agit d’une adaptation de la série animée du même nom, autant le jeu est trop simple, facile et truffé de bugs. C’est très difficile pour n’importe qui d’en profiter, pas même les nouveau-nés qui ne savent pas qui diable est l’homme masqué à l’accent latin qu’on essaie de leur faufiler pendant qu’on fait le petit avion avec la cuillère.

5. Les bagarres LEGO (Nintendo Switch)

« Un Super Smash Bros pour les enfants, mais tout à fait des enfants. LEGO Brawls est amusant au début, jusqu’à ce que vous réalisiez que le voir est la seule chose qu’il a à offrir. Il ne va pas en profondeur, il n’y a rien de plus, sauf thématique et visuel éléments à débloquer sur Dommage qu’ils n’aient pas profité du passage du mobile aux consoles pour faire la même chose que d’autres titres LEGO, comme le LEGO Rock Band oublié. LEGO Brawls a la base parfaite pour être un clone amusant de Smash Bros. avec son propre visuel de personnalité, mais ils sont restés là-dedans, dans les fondations ».

4.XEL (Switch Nintendo)

Communiqué de presse : 43

Note des utilisateurs : aucune évaluation

Malgré le fait que XEL semblait être un joli jeu de plateforme 3D qui s’inspirait de la saga Zelda, le jeu a fini par avoir de plus gros problèmes que d’être plagié. Pratiquement injouable, c’est un trou noir qui semble aspirer toutes sortes de problèmes techniques qu’un jeu peut avoir. Les analystes ont passé plus de temps à traiter les bugs qu’à jouer, comme en témoigne leur score.

3. La chute de Babylone (PS5)

« Babylon’s Fall a de bonnes idées, un système de combat avec de nouveaux éléments et une base qui peut être améliorée. Mais il semble que nous ayons affaire à une version non finale et primitive de quelque chose avec des possibilités. Ou quelque chose a pris une mauvaise tournure lors de son développement et que d’être une pure expérience Platinum, il est devenu un GaaS en raison des demandes d’en haut. La question est de savoir si Square et Platinum vont le réparer selon les besoins du jeu ou Babylon’s Fall restera là-dedans. Le pire, c’est que tel quel , Square Enix le facture 70 euros.C’est pas cassé, c’est jouable du début à la fin et parfois fun, mais et s’il était sorti moins cher, voire en modèle Freemium, avec le client gratuit à télécharger et à payer ce que l’on veut pour débloquer / jouer / avancer ? ».

2. Crossfire X (Xbox série X|S)

« La version de Crossfire pour consoles s’est avérée être un désastre d’adaptation. Un multijoueur peu pratique qui, du moins pour l’instant, mérite d’être mis en quarantaine, loin de tout amateur du genre. Les deux campagnes solo de Remedy sont la seule chose qui reste. Cela éviterait de brûler, mais au minimum. Sa méthode de marketing crée un terrible précédent pour Game Pass et bien que les deux histoires aient des moments saisissants au niveau audiovisuel, elles sont jouables les plus fades. Un couloir et un tireur générique de ceux qui abondaient au début du siècle. La cerise sur le gâteau est sa durée (moins de 4 heures au total) et un scénario très médiocre dans lequel il est impossible de reconnaître les créateurs d’Alan Wake, Control et Max Payne. Espérons que ce test terrain vous a beaucoup servi à Remedy, parce que ce qu’il est nous a semblé une occasion gâchée ».

1. CARTE POSTALE 4 : Aucun enregistrement (PC)

Communiqué de presse : 30

Note des utilisateurs : 45

Après plusieurs années d’accès anticipé, Postal 4 est sorti avec une version finale qui, sans surprise, contenait tous ses bugs et problèmes intacts. Ils sont comme From Software, mais à l’envers. Si les parents d’Elden Ring ont deux prix GOTY, les créateurs de la saga Postal ont le douteux honneur de couronner pour la deuxième fois la liste des pires jeux de l’année. Et si ce Postal 4 vous parait sanglant, on vous rappelle qu’il y a plus d’une décennie, en 2011, Postal III avait une note moyenne de 24. Il est difficile d’empirer les choses, même en essayant.