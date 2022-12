Comment se retirer d’internet

La cybercriminalité est en hausse depuis des années et 2022 n’a pas fait exception. Les pirates et les escrocs effectuent généralement de nombreuses recherches de fond sur leurs victimes avant de se lancer dans une attaque ciblée. Vous pourriez être surpris de ce qu’ils (ou n’importe qui d’autre) peuvent trouver simplement en tapant votre nom ou votre numéro dans un moteur de recherche.

Sans parler des spammeurs, des annonceurs et des harceleurs. De légèrement ennuyeux à correctement dangereux, ce ne sont pas des personnes et des entreprises que vous souhaitez accéder facilement à vos données personnelles.

Quel genre d’informations personnelles est disponible en ce moment ?

Généralement, vous pouvez supposer que tous les détails personnels habituels sont là, ainsi que les informations de contact passées et présentes. Ajoutez à cela n’importe quoi, des enregistrements de votre propriété et des photos aux profils de médias sociaux et aux associés connus et vous avez une idée.

Comment vos informations personnelles se retrouvent-elles en ligne ?

Deux parties sont responsables du fait que vos informations personnelles se retrouvent en ligne : vous et le gouvernement. Presque tout ce que vous faites en ligne génère des données. Les recherches que vous effectuez, les sites Web que vous visitez, les applications que vous utilisez, les achats que vous effectuez et les publications que vous publiez, tout cela laisse des traces.

Le gouvernement tient des dossiers sur ses citoyens et il est vital dans une démocratie que certains de ces dossiers restent publics. Vous pourriez, dans certaines circonstances, être en mesure de faire supprimer certains casiers judiciaires ou criminels, mais des choses comme votre naissance, votre mariage, vos licences et vos registres de propriété sont généralement là pour rester.

Comment vous pouvez (essayer de) vous retirer d’Internet

Vous ne courez pas un risque énorme tant que vos données restent éparpillées partout et qu’aucune entité n’y a accès. Un dossier du tribunal de comté par-ci, un vieux numéro de téléphone par-là — qui va investir le temps qu’il faudrait pour tout reconstituer ?

Le problème est que les entreprises appelées courtiers en données (y compris les sites de recherche de personnes) font exactement cela. Ils explorent et grattent Internet à la recherche de ces informations accessibles au public et réalisent un profit en monétisant ou en vendant l’accès aux profils qu’ils créent.

Vous pouvez et devez limiter les données que vous publiez via votre activité en ligne, mais vous ne les réduisez pas à zéro à moins de vous déconnecter complètement du réseau. Vous ne supprimerez jamais la grande majorité de vos archives publiques. Ce que vous pouvez faire, c’est empêcher que ces données soient rassemblées dans des profils portant votre nom.

La meilleure façon de vous retirer d’Internet

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution miracle ou d’une licence pour être négligent, le moyen le plus efficace de limiter la quantité de vos données personnelles en ligne est d’empêcher les courtiers en données de créer et de partager des profils sur vous.

Grâce à la présence de lois sur la confidentialité des données dans au moins quelques États, tous les courtiers en données exploités légalement aux États-Unis disposent de procédures de désinscription prêtes à être utilisées. Le hic ? On estime qu’il faudrait plus de 300 heures pour passer par suffisamment de ces processus pour faire une différence.

C’est là qu’intervient un service automatisé de suppression de données personnelles comme Incogni. Ces services combattent le feu par le feu, en utilisant l’automatisation pour retirer les clients des systèmes de collecte de données automatisés des courtiers en données. Un bon service de suppression de données enverra vague après vague de demandes de suppression pour empêcher les courtiers en données de recréer des profils au fil du temps.