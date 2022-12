Oppo Reno 7 reçoit une mise à jour stable d’Android 13 en Europe

Le mois dernier, Oppo a initialement lancé le déploiement d’Android 13 pour le Reno 7, en publiant la mise à jour en Indonésie. Maintenant, la mise à jour en direct se développe dans certains pays européens. La nouvelle mise à niveau logicielle est en cours avec une longue liste de modifications et de fonctionnalités. Si vous possédez le Reno 7, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers la nouvelle version du logiciel ColorOS 13 basée sur Android 13.

Oppo n’a pas encore officiellement confirmé le déploiement pour les pays européens, à la place, certains propriétaires de Reno 7 prétendument reçu la nouvelle mise à niveau en Italie, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Portugal, en France et dans certaines autres régions.

Le nouveau logiciel est ensemencé avec le numéro de version C.32. Il s’agit d’une mise à niveau logicielle majeure pour le Reno 7, qui nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement. Cette version particulière pèse 4,49 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données et d’espace de stockage sur votre appareil.

Source IMG : Reddit

Oppo pousse la mise à niveau Android 13 basée sur ColorOS 13 vers le Reno 7 avec une pile de nouvelles fonctionnalités, y compris les nouveaux éléments de conception Aquamorphic, de nouvelles palettes de couleurs, une police, une interface utilisateur de paramètres mise à jour, des effets Aquamorphic fluides dans les applications système, des animations plus fluides, des icônes mises à jour, nouvelle série d’animations AOD, un ensemble de nouveaux fonds d’écran, de nouveaux widgets, des fonctionnalités de confidentialité Android 13, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur le ColorOS 13 et ses fonctionnalités.

Le logiciel ColorOS 13 basé sur Android 13 est désormais disponible pour l’Oppo Reno 7, si vous possédez le Reno 7 et vivez en Europe, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers le logiciel le plus récent. Vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour logicielles en accédant à l’application Paramètres, puis aux mises à jour du système. Si la mise à jour n’est pas encore disponible sur votre appareil, vous pouvez attendre quelques jours, car elle est actuellement en phase de déploiement, un déploiement plus large devrait suivre bientôt.

Avant de télécharger la mise à jour, assurez-vous que votre téléphone est chargé au moins à 50 %. Effectuez également une sauvegarde des données importantes avant d’installer le nouveau micrologiciel.

