Jackie Chan continuera à distribuer à presque 70 ans : nouvel opus de Rush Hour en cours

Jackie Chan, le célèbre acteur chinois spécialisé dans le cinéma d’arts martiaux et qui a joué dans tant de films mêlant action et comédie des années 70 à nos jours, a affirmé être en pourparlers pour faire de Rush Hour 4 une réalité. ), le quatrième partie d’une saga aussi célèbre avec l’acteur et comédien Chris Tucker. Cela a été reconnu par l’acteur lui-même dans le cadre du Red Sea Film Festival, une information soutenue par des médias tels que Deadline.

Rush Hour 4, aussi avec Chris Tucker ?

Rush Hour est apparu pour la première fois en 1998 sous la forme d’un film d’arts martiaux occasionnels mettant en vedette Jackie Chan et Chris Tucker, un duo qui nous a donné deux autres versements dans les années suivantes pour compléter leur propre trilogie et donner lieu à l’une des sagas d’action et les plus comédie emblématique de ces dernières années. Et c’est que malgré le fait que le dernier épisode soit sorti il ​​y a 15 ans, Jackie Chan a affirmé être actuellement en pourparlers pour jouer dans une quatrième partie.

« On parle du quatrième volet en ce moment », a lui-même récemment assuré Jackie Chan, sans donner d’autres indices à ce sujet et sans confirmer si Chris Tucker reviendrait également pour l’occasion. Pour le moment, rien d’autre n’est connu sur Rush Hour 4, bien qu’il y a quelques années, Chris Tucker lui-même ait laissé tomber dans une interview qu’ils parlaient déjà d’un quart de Rush Hour, bien que rien d’autre ne soit connu ; jusqu’à maintenant. Verra-t-on Jackie Chan revenir en action à près de 70 ans ?

Jackie Chan a joué dans trois films Rush Hour entre 1998 et 2007 aux côtés du comédien et acteur Chris Tucker. La franchise suit un détective de Hong Kong qui noue une relation improbable avec un policier colérique de Los Angeles pour résoudre une série de crimes internationaux. Le premier épisode de Rush Hour a établi Jackie Chan comme une nouvelle star hollywoodienne dans le genre des arts martiaux.

Source | Date limite