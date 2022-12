Télécharger Google Camera 8.6 pour Asus ZenFone 9

Asus ZenFone 9 est le dernier téléphone premium sans jeu de la société. Et comme toujours, l’appareil photo est l’une des caractéristiques les plus remarquables du smartphone. Cette fois, le fabricant taïwanais de smartphones lance le ZenFone avec un appareil photo principal 50MP monté sur cardan, qui est évidemment un meilleur capteur par rapport au prédécesseur. L’appareil capture des photos agréables et détaillées grâce au capteur amélioré. Et la meilleure chose à faire est qu’il permet de charger latéralement l’application de caméra Pixel 7, alias le port mod GCam. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Asus ZenFone 9.

Appareil photo Google pour Asus ZenFone 9 [Best GCam]

Asus ZenFone 9 est facturé avec une configuration de caméra à double objectif, avec un capteur Sony IMX766 Quad Bayer de 50MP qui est monté sur un cardan et une stabilisation sportive à 6 axes, tandis que le deuxième capteur est un vivaneau Sony IMX363 ultra grand angle de 12MP. Côté logiciel, l’application de caméra par défaut bénéficie d’une légère refonte et d’un mode de stabilisation pour l’enregistrement vidéo, elle capture des images décentes. Mais si vous recherchez un port Google Camera fonctionnant sur le ZenFone 9, alors vous êtes au bon endroit, vous pouvez télécharger la dernière version de GCam pour votre téléphone ici.

GCam 8.6 de Pixel 7 est compatible avec l’Asus ZenFone 9, grâce aux développeurs qui ont porté l’application et l’ont rendue compatible avec d’autres téléphones Android. En termes de fonctionnalités et de modifications, les fonctionnalités sportives de l’application Google Camera telles que Night Sight, le mode Astrophotographie, SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, RAW support, Google Lens, etc. Voici comment télécharger et installer l’application GCam sur votre smartphone.

Télécharger Google Camera pour Asus ZenFone 9

L’une des meilleures choses à propos des téléphones Asus ZenFone est qu’ils sont livrés avec le support de l’API Camera2 prêt à l’emploi, ce qui indique que vous pouvez facilement installer le mod GCam sur votre téléphone. Ainsi, quel port GCam est compatible avec le ZenFone 9, les ports GCam 8.2 de BSG et GCam 8.1 de Wichaya fonctionnent sur le ZenFone 9 fonctionnant sous Android 12 ainsi que sur le nouveau logiciel Android 13. Voici les liens de téléchargement vers les applications.

Une fois que vous avez téléchargé l’application sur votre smartphone, vous devez apporter quelques modifications aux paramètres de l’application avant de commencer à l’utiliser. Évidemment, pour de meilleures performances et de meilleurs résultats. Dans cette section, vous pouvez vérifier les paramètres que nous vous recommandons d’appliquer avant de commencer à utiliser l’application.

Paramètres recommandés (pour GCam 8.1)

Ouvrez l’application GCam sur votre smartphone> Paramètres> Paramètres Mod Caméra auxiliaire > Caméra auxiliaire arrière Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Activer Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Caméra arrière 1 réglée sur 0 Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Caméra arrière 2 réglée sur 2 Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Caméra avant (principale) sur 1



Vous pouvez également modifier davantage de paramètres à partir de la section avancée disponible dans la page des paramètres du développeur, non seulement cela, mais vous pouvez également modifier le modèle de l’appareil si vous le souhaitez.

Captures d’écran:

Terminé. Commencez à capturer des photos éclatantes et superbes directement depuis votre Asus ZenFone 9.

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Source: wichaya | BSG