Les substituts de viande végétaliens n’ont pas toujours les qualités nutritionnelles que vous attendez

C’est ce que démontrent les résultats d’une nouvelle étude sur les principaux produits « à base de plantes » du marché : « Ils contiennent des taux élevés de phytates, des anti-nutriments qui inhibent l’absorption des minéraux ».

De nombreuses personnes, pensant sans doute à consommer des aliments plus sains, ou parce que poussées par la prise de conscience de choix alimentaires plus respectueux du monde animal ou de l’environnement, optent de plus en plus pour des régimes végétariens voire végétaliens, limitant voire éliminant complètement la consommation de viande et de aliments d’origine animale, y compris le lait et les œufs. Cependant, les alternatives végétales, comme les substituts de viande qui prennent de plus en plus de place dans les comptoirs alimentaires et sur les tables des restaurants et fast-food, n’ont pas toujours les qualités nutritionnelles que l’on attend. Ceci est démontré par une nouvelle étude de l’Université de technologie Chalmers de Göteborg, en Suède, qui a révélé que de nombreux produits « à base de plantes » sur le marché contiennent des niveaux élevés de phytates qui interfèrent négativement avec l’absorption des minéraux.

Veg oui, mais attention aux phytates

Les phytates, considérés comme des facteurs anti-nutritionnels en raison de la forte action complexante de l’acide phytique, sont naturellement présents dans les haricots et les céréales : cependant, lors de l’extraction des protéines végétales destinées aux substituts de viande, les phytates s’accumulent en grande quantité et, lorsqu’ils sont ingérés, interfèrent avec l’absorption normale des minéraux présents dans les aliments. En effet, une fois arrivés dans le tractus gastro-intestinal, les phytates forment des composés insolubles avec certains minéraux alimentaires essentiels – notamment avec le fer non hémique (fer présent dans les aliments végétaux) et le zinc, mais aussi avec le magnésium et le calcium, qui une fois complexés ne le font pas. sont absorbés dans l’intestin.

L’analyse, publiée en détail dans la revue scientifique Nutrimentsont examiné 44 substituts de viande différents vendus en Suède (produits fabriqués principalement à partir de protéines de soja et de pois, mais également à base de graines de soja fermentées – tempeh – et de mycoprotéines, c’est-à-dire des protéines de champignons) et ont conclu « une grande variation dans leur contenu nutritionnel et leur durabilité du point de vue de la santé – a expliqué Cecilia Mayer Labba, auteur principal de l’étude -. En général, l’absorption estimée de fer et de zinc à partir des produits était extrêmement faible car ces substituts de viande contenaient des niveaux élevés de phytates.”.

Le fer et le zinc s’accumulent également lors de l’extraction des protéines végétales à partir desquelles sont fabriqués les substituts de viande. « C’est pourquoi des niveaux élevés de ces minéraux sont souvent répertoriés parmi les ingrédients de ces produits. – a ajouté Mayer Labba – . Cependant, ces minéraux sont liés aux phytates et ne peuvent donc pas être absorbés et utilisés par l’organisme.” .

Autrement dit, l’alimentation végétale, importante pour la transition vers une production alimentaire durable, n’a pas toujours les qualités nutritionnelles revendiquées. « Cela indique que nous ne pouvons pas simplement regarder la liste des ingrédients – a déclaré Ann-Sofie Sandberg, co-auteur de l’étude et professeur de sciences de l’alimentation et de la nutrition à la Chalmers University of Technology -. Dans certains cas, les produits que nous avons analysés étaient enrichis en fer, qui est encore inhibé par les phytates. Nous pensons donc que fournir des allégations nutritionnelles basées uniquement sur des nutriments qui peuvent réellement être absorbés par l’organisme peut être une incitation pour l’industrie à améliorer ces produits.”.