Apple Music et Spotify ont brièvement publié le disque de R. Kelly produit depuis la prison

R. Kelly a commencé à purger une peine de 30 ans de prison plus tôt cette année, mais il a sorti son dernier album aujourd’hui. Il s’avère que le nouveau disque a été publié sur Apple Music et Spotify pendant quelques heures avant d’être retiré cet après-midi.

Repéré par The Hollywood Reporter, le nouvel album de R. Kelly produit en prison s’intitule J’admet. L’artiste en disgrâce a été condamné à 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable de trafic sexuel et de racket, ainsi qu’une condamnation pour production de pornographie juvénile.

Cela a rendu surprenant quand Apple et Spotify ont hébergé l’album ce matin. Cependant, il est possible qu’il soit passé par un processus automatisé avant d’être repéré lorsque les deux sociétés ont été supprimées. J’admet de leurs services quelques heures plus tard.

Le Hollywood Reporter n’a pas eu de réponse d’Apple, de Spotify ou de l’avocat de R Kelly lorsqu’on lui a demandé un commentaire sur la situation. Pendant ce temps, le label Sony, Legacy Recordings, à l’origine du disque, a simplement déclaré qu’il n’avait « aucun commentaire ».

En ce qui concerne le contenu de l’album, THR note qu’il comprend à la fois des anciens et des nouveaux morceaux, certains discutant des allégations d’abus sexuels pour lesquelles il a été condamné :

J’admet comprenait le morceau de 19 minutes, « I Admit It », que Kelly a publié en 2018 sur SoundCloud. Cette fois, la chanson a été divisée en trois parties pour clôturer l’album, alors qu’il chante les allégations d’abus sexuels à son encontre. L’album de Kelly comportait des titres de chansons comme « Last Man Standing », « Where’s Love When You Need It », « Freaky Sensation » et « Air ». L’album comprenait également les chansons entraînantes et dansantes « I Got It » et « Good Old Days ». Sur « Planet », il chante sur l’état actuel du monde : « La police combat les gens, les gens combattent la police/Chaque fois que je regarde des enfants mourir à la télé. »