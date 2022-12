Positive game, la bannière d’Electronic Arts

Depuis 2020, Electronic Arts véhicule des valeurs d’équité, d’inclusion, de sécurité et d’égalité à travers ses jeux sur tous les marchés où il est présent, et pour en parler, nous avons interviewé Emmanuelle Stevenin, Senior Regional Marketing Manager d’EA pour LATAM.

jeu positif

Ces nouvelles directives pourraient se heurter à la culture d’autres pays non occidentaux. Compte tenu de cela, Stevenin a commenté que la ligne d’EA est assez claire, puisque lorsque les conditions ne sont pas réunies pour promouvoir ces clauses au sein du jeu qu’ils vont lancer, c’est juste pas libéré sur ce territoire. En fait, des jeux comme Les Sims 4 et son pack Yes, I do! présentaient un couple LGBTIQ+ sur la couverture et cela n’était pas autorisé dans certains pays, donc le studio a préféré ne pas le sortir dans certaines régions.

Pour EA, les valeurs globales sont plus importantes

Ce que l’entreprise cherche, c’est de rapprocher le contenu des joueurs sans risque, mais sans avoir à abandonner les valeurs auxquelles ils croient. Ils examinent tout cela au cas par cas pour éviter d’avoir une crise de relations publiques ou juridique dans chaque localité.

Pénalités dans les jeux

Interrogée sur la triche dans les jeux par le biais de logiciels ou d’autres outils, Emmanuelle nous a parlé de l’initiative de Platform Security Engineering et de l’anticheat, une solution qui vise à promouvoir l’égalité des jeux. Dans cette section, l’exécutif nous a dit qu’en moyenne 2% ou 3% ont des comportements qui ne correspondent pas à leurs principes, qu’il s’agisse de joueurs toxiques ou de tricheurs qui utilisent des outils pour obtenir des avantages. Ici, le responsable régional nous a dit que de nouveaux systèmes ont été mis en place depuis 2021, où la communauté peut signaler toute situation d’inconduite, d’intimidation ou de toxicité et selon le niveau de gravité en fonction de leur magna carta de jeu positif, la sanction peut aller d’un sillage -up appel, même une suspension ou un blocage de compte.

La communauté a bien réagi

Concernant les sanctions, Stevenin a affirmé que la communauté a bien réagi à ce type de pratique, puisque 94% de ceux qui ont reçu un avertissement n’ont pas récidivé. Dans le cas des utilisateurs ayant atteint le point de suspension de compte, 85% n’ont pas insisté sur ce type de comportement.

Technologie et modération active

Sur une question que nous avons posée pour savoir si l’entreprise surveillait les conversations, Emmanuelle nous a donné une ventilation de sa stratégie à deux volets :

Le pilier technologique : qui est une modération élaborée au moyen de l’intelligence artificielle.

Et la modération humaine : les personnes qui surveillent les chats et même les réseaux sociaux.

Quelque chose qui a attiré notre attention est que la modération humaine s’étend aux créateurs de contenu qui travaillent pour EA via le réseau créatif. Même ce suivi s’étend aux activités antérieures du créateur, si l’entreprise cherche à travailler avec lui, pour s’assurer qu’il s’aligne sur ses statuts.

Modération par pays

Dans les forums EA ou Reddit, la société a des modérateurs dans différentes langues. Ici, nous nous interrogeons sur les différences qui peuvent exister dans la langue, puisque certains pays ont des termes qui peuvent être agressifs, tout comme d’autres non. Compte tenu de cela, le responsable marketing régional nous a décrit que des outils technologiques tels que le ping d’Apex Legends ou de Battlefield 2042, ainsi que des messages préétablis traduits dans différentes langues, aident à minimiser les comportements toxiques dans les jeux. En approfondissant cette section, nous lui demandons ce qui se passe avec des mots qui peuvent être offensants pour un Mexicain et peut-être pas tant pour un Espagnol, Argentin ou Chilien dans les forums ou les chats en direct dans les jeux. Pour cela, EA a des linguistes spécialisés à Madrid, qui travaillent dans un cadre linguistique inclusif qui peut être mieux adapté aux différentes régions dans chacun de ses jeux. Ces équipes enquêtent constamment sur les mises à jour et les termes qui pourraient être perçus comme agressifs dans une certaine région, en donnant un retour constant. A ce sujet, Stevenin commente que cette modération ne peut pas être entièrement parfaite car le langage est en constante évolution, d’où le défi de l’évolution des technologies et des modérateurs afin de maintenir un environnement plus harmonieux.

Il est certainement important d’être conscient de ces types d’initiatives, car elles peuvent servir de modèle à d’autres éditeurs et même aux réseaux sociaux, car ils ne disposent pas tous de ce type de technologie et d’équipes de travail qui aident à maintenir des environnements tels que ceux proposés dans le menu Positive Play.

