Apple supprime les clauses de bâillon liées au harcèlement au travail après test par un avocat indépendant

En mars, la majorité des actionnaires d’Apple ont voté pour un test indépendant de la façon dont l’entreprise a géré des situations telles que des employés s’exprimant sur des questions sensibles. Maintenant que l’enquête est terminée, Apple a annoncé qu’elle supprimait ses clauses de bâillon liées à la discrimination et aux abus sur le lieu de travail.

Rapporté pour la première fois par le Financial Times, le conseil d’administration d’Apple a partagé le changement dans une lettre intitulée « Notre engagement pour un lieu de travail ouvert et collaboratif ». Plus précisément, l’entreprise a déclaré « qu’elle s’engage pour » un environnement de travail sûr, inclusif et respectif « et que » les employés ont le droit de parler librement de leurs conditions de travail « ».

Au milieu de groupes d’activistes comme Ensemble appelant son employeur au changement, le conseil d’administration d’Apple a enquêté sur des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait empêché le personnel de parler de problèmes tels que la discrimination et les abus. Cela était dû à une pétition réussie de la directrice générale de Nia Capital, Kristin Hull, ainsi que de la Fondation Minderoo, ralliant plus de 50% des actionnaires d’Apple à voter pour l’enquête tierce en mars.

Dans l’test, un avocat indépendant a découvert de multiples cas « dans lesquels l’entreprise de 2,3 milliards de dollars peut avoir empêché les employés de s’exprimer sur des questions sensibles ».

Hull dit qu’Apple supprimant les clauses de bâillon est « énorme » et s’applique à la fois aux États-Unis et à l’étranger :

« Apple a accepté de supprimer les clauses de dissimulation des contrats des employés, tant pour les employés à temps plein que pour les contractuels », a-t-elle déclaré. « C’est énorme en soi. Ensuite, le fait que cet engagement s’étende aux travailleurs américains et internationaux est également révolutionnaire et devrait définir la tendance pour le reste des entreprises basées aux États-Unis.

Pour sa part, Apple a déclaré restreindre « la capacité d’une personne à parler de [unlawful] comportement » n’ont été trouvés que dans des « cas limités » et qu’il « s’est engagé à ne pas appliquer ces restrictions et à apporter des améliorations et des clarifications à l’avenir ».

Tout cela survient après qu’Apple a subi une réaction importante en 2021 de la part d’employés qui ont formé le mouvement AppleToo, qui comprenait 500 allégations de racisme, de sexisme, de discrimination, de représailles, etc.

Dans l’ensemble, la lettre du conseil d’administration indique que les risques juridiques, de marque, financiers et de capital humain d’Apple sont « faibles » :

« Sur la base des résultats de notre test des politiques, pratiques et documents d’Apple, et de notre pratique de ne pas appliquer toute disposition qui serait raisonnablement interprétée comme restreignant la capacité d’une personne à discuter de harcèlement, de discrimination ou d’autres comportements sur le lieu de travail jugés illégaux, nous avons évalué les risques pour Apple, y compris les risques juridiques, de marque, financiers et de capital humain, et nous pensons qu’ils sont faibles.

