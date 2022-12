Testé : la coque Arc Pulse pour iPhone 14 Pro met la forme sur la fonction avec un superbe design en aluminium.

Nous avons passé en revue une collection d’étuis pour iPhone depuis le lancement de la nouvelle série 14 plus tôt cet automne, et aujourd’hui, nous vérifions l’une des coques les plus uniques sur le marché. Arborant un design minimaliste qui enveloppe votre iPhone 14 Pro/Max dans un boîtier en aluminium poli, le nouvel étui pare-chocs Arc Pulse arrive comme une version plus audacieuse de la protection du dernier smartphone d’Apple.

vous lisez Testé avec Netcost-security.froù nous explorons les éléments technologiques essentiels de tous les jours qui facilitent un peu la vie. Parcourez l’intégralité de notre guide pour toutes les dernières critiques, et dites sur nos réseaux sociaux s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir présenté.

Pratique avec la nouvelle coque Arc Pulse pour iPhone 14 Pro

Arc est maintenant de retour avec son dernier lot d’étuis pour iPhone. La gamme Pulse a été lancée l’année dernière pour accompagner la série iPhone 13, et maintenant la marque change les choses après notre premier test pratique de février. Le design minimaliste est composé d’aluminium au fini noir mat ou argent poli et ne protège que l’essentiel de votre iPhone.

Cette fois-ci, Arc Pulse n’est disponible que dans les styles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, mais arbore toujours le même design coulissant qui offre vraiment un design (form factor) élégant. Mais avec un 59 $ prix de départ, le minimalisme offre-t-il suffisamment d’utilité en tant qu’étui de protection pour risquer de montrer la beauté de votre iPhone 14 Pro ? Nous examinons de plus près ci-dessous.

Voici un aperçu de la fiche technique :

Conçu par Arc pour compléter votre expérience téléphonique, Arc Pulse est un moyen fantastique de montrer, sentir et protéger votre téléphone. Ajoutez une protection et un style unique.

Fabriqué à partir de titane ou d’aluminium de qualité aérospatiale, le boîtier est agréable au toucher. Ces métaux haut de gamme ne sont pas seulement beaux, ils aident également à protéger votre téléphone.

La coque extérieure en métal répartit la force d’un impact sur l’étui, tandis qu’une couche intérieure flexible et conçue sur mesure absorbe les chocs, protégeant ainsi votre téléphone.

L’ajustement coulissant facile à utiliser vous offre une expérience magique d’attache et de détachement, à chaque fois.

Socket de Netcost-security.fr

Après avoir jeté un coup d’œil pratique à la version iPhone 13 plus tôt dans l’année et être rapidement tombé amoureux, je suis de retour aujourd’hui pour voir comment la dernière itération s’empile pour l’étui iPhone 14 Arc Pulse. Ayant été mon cas de pilote quotidien avant qu’Apple n’expédie son dernier combiné plus tôt cet automne, je suis maintenant revenu à l’utilisation de la nouvelle couverture au cours de la semaine dernière.

Dès sa sortie de l’emballage, la nouvelle coque Arc Pulse arbore le même design de pare-chocs que le modèle précédent. Chacune des deux pièces en aluminium est rembourrée avec du caoutchouc à l’intérieur qui leur permet d’être ajustées par pression sur la butée de votre iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Les gens d’Arc ont envoyé le style en aluminium poli, qui offre un contraste très frappant avec le coloris violet de mon combiné.

C’est un peu différent du modèle que j’utilisais avec mon précédent iPhone 13 Pro, car la marque a entièrement supprimé le matériau en acier inoxydable plus haut de gamme cette fois-ci. Au lieu de cela, il existe l’un des deux types d’aluminium différents. Le style argent poli est certainement le plus accrocheur, qui semble offrir une grande partie du même design brillant que le modèle de l’année dernière.

Bien que ce soit un peu moins haut de gamme, tout le reste reste le même. Arc Pulse espère toujours atteindre le plus proche possible de ne pas utiliser d’étui tout en offrant une certaine protection. Cela arrive principalement sous la forme d’un volume supplémentaire sur les coins, qui soutiennent le téléphone lorsqu’il est posé sur une table. Donc, le placer quelque part ne va pas rayer l’écran ou l’ensemble de caméra arrière, mais plutôt reposer le téléphone sur le boîtier en aluminium. Le reste de votre iPhone est alors complètement exposé, vous permettant de montrer l’aspect et la convivialité du dernier Apple sans être entaché par une coque en plastique.

Ce design plus novateur a cependant quelques inconvénients. Le plus important doit être la façon dont l’Arc Pulse affecte la compatibilité MagSafe de votre iPhone 14 Pro. Les chargeurs et autres fonctionneront toujours comme prévu, mais certains docks ou accessoires plus grands comme les portefeuilles MagSafe n’auront pas de place pour s’adapter à côté du pare-chocs en aluminium. C’est un compromis que tout le monde ne trouvera pas la peine, mais qui permet un design aussi unique en premier lieu.

En fin de compte, avec un marché de coques d’autres marques qui sont toutes identiques d’une manière ou d’une autre, la coque pare-chocs Arc Pulse pour iPhone 14 Pro brise le moule pour offrir quelque chose d’un peu plus excitant. Il place très clairement la forme sur la fonction et constitue un meilleur accessoire pour la décision. J’aime la façon dont mon iPhone se sent dans la main, et bien que je souhaite toujours qu’ils vendent un modèle en acier inoxydable, le jusqu’à 89 $ le prix est beaucoup plus attractif qu’avant. La dernière nouveauté d’Arc est donc une autre recommandation facile, en particulier comme cadeau pour quelqu’un qui peut apprécier quelque chose d’aussi nouveau qu’un étui minimaliste en aluminium pour iPhone 14 Pro.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Netcost-security.fr pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !