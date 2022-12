La mise à jour KB5019980 de Windows 11 provoque des plantages dans certaines applications

Il y a quelques jours, nous avons signalé un problème avec la mise à jour facultative KB5020044 qui faisait que le gestionnaire de tâches affichait des couleurs inappropriées. Cependant, cette fois, nous avons rencontré un problème dans la mise à jour KB5019980, qui provoque un plantage avec certaines applications sur Windows 11 et Windows Server.

Plus précisément, les applications concernées sont celles qui utilisent des connexions ODBC avec le connecteur Microsoft ODBC SQL Server (sqlsrv32.dll). Après avoir installé la mise à jour, les utilisateurs verront soit ce logiciel afficher des erreurs liées à la connexion à la base de données, soit la base de données envoie directement l’erreur.

La mise à jour KB5019980 affecte les applications qui utilisent le connecteur ODBC SQL Server

Cette erreur peut ne pas se manifester avec toutes les applications de base de données, car elle dépend de l’implémentation de la connexion effectuée par le développeur. Dans tous les cas, Microsoft offre la possibilité de savoir si nous rencontrerons cette erreur. Pour cela, sur Windows 11 il faut ouvrir les applications qui se connectent à une base de données et lancer cette commande :

tasklist /m sqlsrv32.dll

Ce bug affecte non seulement Windows 11 Version 22H2 et Windows 11 Version 21H2, mais il apparaîtra également dans Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7 SP1 après l’installation des dernières mises à jour cumulatives. Côté serveur, cela concerne toutes les versions de Windows Server depuis 2022 ou 2008 SP2. Voici comment Microsoft a signalé ce problème :

Vous pouvez obtenir une erreur de l’application ou une erreur de SQL Server, telle que « Le système EMS a rencontré un problème » avec le texte « Message : [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] Erreur de protocole de transmission TDS » ou « Message : [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] Jeton inconnu reçu de SQL Server. »

Pour le moment, Microsoft étudie toujours ce problème et prévoit de le publier avec la prochaine mise à jour de Windows 11. Si vous êtes concerné par ce problème, vous pouvez toujours désinstaller la mise à jour KB5019980 de votre système.