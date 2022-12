Une étude suggère que les comportements en ligne risqués et criminels chez les adolescents sont devenus presque normalisés

Une patate chaude : une génération qui a grandi avec Internet s’est-elle normalisée avec des comportements en ligne risqués, délinquants et criminels ? Une nouvelle étude menée auprès de jeunes suggère que c’est le cas, avec un peu moins de la moitié des participants admettant un comportement qui pourrait être considéré comme illégal dans la plupart des régions.

Comme l’a rapporté The Guardian, l’étude financée par l’UE et réalisée en collaboration avec le centre de cybercriminalité d’Europol a couvert 8 000 personnes âgées de 16 à 19 ans dans neuf pays européens.

Le piratage numérique est une pratique répandue qu’un participant à l’enquête sur trois admet. Ailleurs, une personne sur quatre a déclaré avoir suivi et suivi des personnes en ligne, une sur huit s’est livrée à du harcèlement en ligne et une sur 10 s’est livrée à des discours de haine ou à du piratage.

Parmi les autres activités criminelles que les adolescents ont admis, citons la publication de pornographie de vengeance et de discours de haine, l’envoi non consensuel d’images intimes et le muling d’argent, qui consiste à recevoir de l’argent d’un tiers et à le transmettre pour une commission. Plus de 90% de ces transactions sont liées à la cybercriminalité, ce qui indique que la mule est complice car elle blanchit le produit des crimes.

Près des trois quarts des hommes ont admis avoir commis une forme quelconque de cybercriminalité ou de socket de risques en ligne. Le chiffre était légèrement inférieur chez les femmes (65 %). Quarante-quatre pour cent des personnes ont déclaré avoir regardé de la pornographie en ligne.

« La recherche indique qu’une grande proportion de jeunes dans l’UE se livrent à une forme ou une autre de cybercriminalité, à tel point que la conduite de délits de bas niveau en ligne et le socket de risques en ligne sont devenues presque normalisées », a déclaré Julia Davidson, co-auteur de l’étude et professeur de criminologie à l’Université d’East London (UEL).

En regardant combien de temps les participants ont passé en ligne, la moitié a déclaré quatre à huit heures par jour, tandis que quatre sur dix ont déclaré plus de huit heures par jour, principalement sur leur téléphone. Comme nous l’avons vu dans une autre enquête en août, YouTube reste la plate-forme de choix pour les adolescents. Instagram, WhatsApp, TikTok et Snapchat étaient également populaires. Facebook, semble-t-il, gagne sa réputation de plate-forme de médias sociaux pour les « personnes âgées ».

Sur les neuf pays de l’enquête, l’Espagne avait la proportion la plus élevée (75 %) de participants admettant un mélange de comportements criminels et à risque. Le Royaume-Uni était le plus bas avec 58%. Le pays voit son projet de loi sur la sécurité en ligne revenir au parlement cette semaine, ce qui oblige les entreprises technologiques, y compris éventuellement OnlyFans, à protéger leurs utilisateurs contre les contenus illégaux tels que les images d’abus d’enfants et les contenus « légaux mais préjudiciables ».