NextGen TV est l’avenir de la diffusion, et vous y avez peut-être déjà accès

Avis de l’éditeur : Je suis depuis longtemps partisan de couper le cordon, c’est-à-dire d’abandonner le service de télévision par câble ou par satellite au profit d’alternatives telles que les solutions over-the-top et les services de streaming fournis sur Internet. Le rêve d’une véritable programmation à la carte ne s’est jamais matérialisé, mais il est toujours possible d’économiser de l’argent par rapport aux fournisseurs traditionnels et les émissions gratuites en direct (OTA) continuent de faire partie intégrante de cette formule. Avec la prolifération des services de streaming, vous serez peut-être surpris d’apprendre que la technologie OTA n’a cessé d’évoluer.

La dernière technologie de diffusion est ATSC 3.0, également connue sous le nom de NextGen TV. Depuis 2019, la Consumer Technology Association certifie les équipements conformes à la norme ATSC 3.0. Un an plus tard, Las Vegas est devenue la première ville des États-Unis à passer définitivement à la nouvelle technologie de diffusion.

ATSC 2.0 devait être une chose, mais il n’a jamais été lancé. Les fonctionnalités prévues d’ATSC 2.0 ont été intégrées à la norme 3.0.

NextGen TV est capable de prendre en charge la vidéo 4K HDR jusqu’à 120 images par seconde, mais en dehors d’une poignée de tests, il ne semble pas encore que des stations diffusent en 4K. D’autres avantages incluent une meilleure diffusion audio, un nivellement automatique du volume, un dialogue amélioré et (lorsqu’il est combiné avec la connectivité Internet), un contenu interactif.

Vous aurez besoin d’un tuner compatible pour afficher les chaînes de télévision NextGen d’une station ainsi que d’une antenne. Plusieurs téléviseurs plus récents de Sony, Samsung, LG et Hisense incluent déjà le tuner requis qui peut être couplé avec une antenne HDTV standard que vous possédez peut-être déjà. Des tuners externes sont également disponibles.

Fin octobre, environ 62% de la population continentale des États-Unis pouvait recevoir NextGen TV. Les parties intéressées peuvent brancher leur ville sur le site Web de NextGen TV pour vérifier la disponibilité locale.

Cela ne vaut rien que contrairement au passage à la DTV en 2009, le passage à la 3.0 n’est pas obligatoire. Cela indique qu’il n’y aura pas de programme de subvention pour les équipements compatibles, mais aussi que l’ATSC 1.0 sera encore sûr pendant un certain temps. Une fois qu’un fournisseur passe à ATSC 3.0, il devra diffuser simultanément ATSC 1.0 pendant une période de cinq ans.