L’App Store acceptera à nouveau les soumissions d’applications pendant la période des fêtes

Apple a annoncé cette semaine qu’il continuerait d’accepter les soumissions d’applications sur l’App Store pendant la période des fêtes. Alors que dans le passé, la société avait l’habitude de suspendre les soumissions d’applications pendant une courte période en décembre, cela ne se produira plus – du moins pas cette année.

App Store Connect fonctionnant selon un horaire régulier pendant les vacances

Comme détaillé par la société sur le site Web Apple Developer, les développeurs d’applications pourront soumettre de nouvelles applications et mises à jour à l’App Store pendant les vacances. Cependant, la société prévient que le processus d’test peut prendre plus de temps que d’habitude entre le 23 et le 27 décembre. En dehors de cela, Apple souligne que 90 % des soumissions sont désormais examinées en moins de 24 heures.

La saison la plus chargée sur l’App Store est presque arrivée ! Assurez-vous que vos applications et pages de produits sont à jour et prêtes avant les vacances à venir. Nous sommes heureux de rester ouverts tout au long de la saison encore cette année et nous sommes impatients d’accepter vos soumissions. En moyenne, 90 % des soumissions sont examinées en moins de 24 heures. Cependant, les examens peuvent prendre un peu plus de temps du 23 au 27 décembre.

C’est la deuxième fois consécutive qu’Apple ignore son arrêt traditionnel pour maintenir le processus d’test des applications ouvert pendant la période des fêtes. En 2020, par exemple, App Store Connect a été fermé pendant la semaine de Noël. Par conséquent, les développeurs n’ont pas pu soumettre de nouvelles applications ou mises à jour à l’App Store pendant cette période.

Étant donné que la catégorie App Store et services représente une bonne partie des revenus d’Apple, il n’est pas surprenant que l’entreprise veuille continuer à fonctionner même pendant la période des fêtes. Dans le même temps, cela profite également aux utilisateurs qui devaient auparavant attendre plus longtemps pour recevoir les mises à jour importantes de l’application.

Vous trouverez plus de détails sur le processus de révision de l’App Store sur le site Web des développeurs Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :