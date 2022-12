The Witcher Remake ne sera pas le prochain jeu de la saga à voir la lumière

Le plan ambitieux pour l’avenir de CD Projekt RED envisage le développement de plusieurs titres se déroulant dans l’univers du sorcier. The Witcher Remake, une version du titre original construite de toutes pièces pour les machines actuelles, n’a pas encore défini de date ou de fenêtre de sortie. Cependant, le responsable de l’étude polonaise, Adam Kiciński, a confirmé qu’il sera commercialisé après Polaris (nom de code du premier jeu de la prochaine trilogie) :

« Pour en revenir à The Witcher Remake et [al tema de] Quand sortira-t-il et, cela viendra après Polaris, ce qui est une conséquence de la façon dont nous avons décrit ce projet. Je pense que The Witcher Remake sera largement basé sur les technologies Polaris, donc elles seront en partie développées en parallèle. Une fois Polaris sorti », tout dans ce jeu aura déjà pris « sa forme définitive », dont des éléments seront « partiellement réutilisés dans le remake ».

Un projet conçu par des vétérans de la saga

The Witcher Remake est dirigé par Fool’s Theory, un studio externe composé de vétérans de la saga. Comme Polaris, il utilisera Unreal Engine 5, le moteur d’Epic Games, qui remplacera RedEngine, la propre technologie de CD Projekt RED utilisée dans des productions telles que The Witcher 3 : Wild Hunt ou Cyberpunk 2077.

«Nous avons tous commencé avec The Witcher chez CD Projekt RED. C’était le premier match que nous faisions, un grand moment pour nous. Y revenir et le refaire pour les nouvelles générations de joueurs semble être une grande chose », a déclaré Adam Badowski de CD Projekt RED dans l’annonce officielle.

Le remake, qui suivra une structure de monde ouvert, sera un RPG solo. La société travaille également sur un projet « innovant » au sein de l’univers The Witcher, ainsi que sur l’expansion de Cyberpunk 2077 (Phantom Liberty) et sa suite.

La version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC sera disponible à partir du 14 décembre.

Source | Boulon de jeu