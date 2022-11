YouTube Music déploie le récapitulatif 2022 avec des statistiques et des histoires personnalisées [U]

Après le premier récapitulatif annuel de l’année dernière et les récapitulatifs saisonniers suivants, YouTube Music commence aujourd’hui à déployer le récapitulatif 2022.

Mise à jour 11/30: La page « Votre récapitulatif » mise à jour – qui est disponible sur YouTube pour Android/iOS en appuyant sur l’avatar de votre profil – pour 2022 commence par un bouton « Regarder maintenant » qui lance la visionneuse d’histoires. Il y a une plus grande disponibilité aujourd’hui. Vous pouvez enregistrer des pages de statistiques sur votre appareil ou les partager directement en bas.

Ils incluent : les minutes de musique de cette année, le meilleur artiste, le top 0,1 % de [artist] auditeurs, top 5 des artistes, top track (avec décompte), performances live « aimées » de YouTube principal, top 5 des pistes, top 5 des genres, On Trend vs. Deep Cuts, On Repeat vs. Exploring, Chill vs. Amped, personnalité musicale , et récapitulatif final (avec personnalité, meilleurs artistes et pistes).

Vient ensuite l’intégration de Google Photos pour créer un album photo musical. Commencez par appuyer sur la carte Connect au-dessus du carrousel pour l’activer dans les paramètres de confidentialité et de localisation. Vous pouvez ensuite enregistrer et partager une carte qui note votre chanson préférée pour l’hiver, le printemps, l’été et l’automne qui comporte trois images de bibliothèque de cette période.

Enfin, vous avez des récapitulatifs passés, y compris un nouveau Fall ’22, en plus du récapitulatif 2022, qui est organisé en fonction de votre nombre d’écoutes. Assurez-vous de sauvegarder les deux dans votre bibliothèque pour la postérité.

Il existe également un carrousel de listes de lecture YouTube Music à succès pour 2022 : [all] Hits, Hip Hot, Indie, Alternative, Pop, Dance & Electronic, Rock, Metal, R&B, Country, K-Pop, Música Mexicana, Música Tropical, Rock Latino, Latino.

D’origine 11/29: Comme auparavant, vous pouvez y accéder en ouvrant YouTube Music pour Android ou iOS et en appuyant sur l’avatar de votre profil dans le coin supérieur droit. La page Récapitulatif héberge un flux « mettant en évidence vos meilleures chansons de chaque saison » et d’autres faits marquants clés, y compris les meilleurs artistes, pistes, clips vidéo et listes de lecture. Lors du partage, une nouvelle intégration Google Photos vous permettra de combiner « musique et souvenirs pour un regard nostalgique sur votre année ».

Pendant ce temps, le récapitulatif 2022 de YouTube Music propose de nouvelles statistiques personnalisées. Principales tendances montrera « quel artiste vous avez découvert avant la plupart des autres utilisateurs », tandis que Identité crée une « personnalité musicale » qui « capture votre ambiance musicale, en fonction de vos habitudes d’écoute ».

Enfin, cette page affichera également les remixes, les performances en direct et d’autres « contenus uniques à YouTube » que vous avez écoutés cette année. Cette Contenu difficile à trouver permettra à YouTube de présenter l’avantage de sa bibliothèque lorsque les utilisateurs partageront leurs résumés.

De même, Google apporte cette expérience à l’application YouTube principale pour permettre « encore plus d’utilisateurs de se connecter avec leurs listes de lecture personnalisées, leurs statistiques et leurs histoires à partager ». Semblables aux souvenirs en haut de Google Photos ou de tout autre format d’histoire de médias sociaux, ces cartes sont fortement orientées vers le partage avec une URL recap.youtube.com incluse.

Partagez facilement vos histoires et statistiques récapitulatives 2022 avec des applications telles qu’Instagram, Twitter ou Facebook en appuyant simplement sur la flèche en bas de chaque histoire.

Pour y accéder, ouvrez YouTube pour Android ou iOS et recherchez « 2022 Recap » pour obtenir votre liste de lecture et les histoires.

