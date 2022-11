La Banque centrale européenne déclare "lourd, lent et cher" Bitcoin est activé "route vers l’insignifiance"

Une patate chaude : Bitcoin ne passe pas le meilleur moment en ce moment. L’hiver crypto qui a commencé plus tôt cette année a vu les prix des devises numériques chuter et les entreprises faire faillite. BTC n’a pas été à l’abri des effets, ce qui a conduit la Banque centrale européenne (BCE) à l’étiqueter comme étant sur la « voie de la non-pertinence ».

L’effondrement de TerraUSD en mai a effacé près de 1 000 milliards de dollars du marché de la cryptomonnaie. Depuis, nous avons vu le réseau Celsius déclarer faillite, FTX s’effondrer et des millions de dollars d’investissements perdus – Bored Ape NFT de Justin Bieber est un exemple de l’impact plus large.

Certains détenteurs à long terme (HODLers) de Bitcoin pourraient se demander s’ils auraient dû vendre leur BTC en novembre 2021, lorsqu’il a culminé à 69 000 $. La crypto la plus populaire au monde est actuellement à 16 827 $, et la BCE pense que les choses vont empirer.

Bitcoin oscillait autour de 20 000 $ depuis un certain temps. Le directeur général de la BCE, Ulrich Bindseil, et l’analyste Jürgen Schaff ont déclaré que bien que les promoteurs aient pu y voir des signes de stabilité avant que le prix ne commence à augmenter, il s’agissait en fait « d’un dernier sursaut artificiellement induit avant la voie de la non-pertinence – et c’était déjà le cas ». prévisible avant que FTX ne fasse faillite et n’envoie le prix du bitcoin bien en dessous de 16 000 $. »

La BCE n’en avait pas fini avec sa tirade contre la crypto. « La conception conceptuelle et les lacunes technologiques de Bitcoin en font un moyen de paiement discutable : les transactions réelles en Bitcoin sont lourdes, lentes et coûteuses. Bitcoin n’a jamais été utilisé de manière significative pour les transactions légales dans le monde réel. »

Le message fait ensuite la même critique de Bitcoin formulée par l’un de ses plus grands détracteurs, l’investisseur milliardaire Warren Buffett, qui a dit un jour qu’il n’achèterait pas tout le Bitcoin du monde pour 25 $ car il ne vaut rien ou ne produit rien. .

« Bitcoin ne convient pas non plus comme investissement. Il ne génère pas de flux de trésorerie (comme l’immobilier) ou de dividendes (comme les actions), ne peut pas être utilisé de manière productive (comme les matières premières) ou fournir des avantages sociaux (comme l’or). La valorisation boursière de Bitcoin repose donc uniquement sur la spéculation », écrivent Bindseil et Schaff.

Alors que les gouvernements se précipitent pour mettre en œuvre plus de réglementation sur les marchés de la cryptomonnaie après l’effondrement de FTX, la paire de la BCE avertit qu’une telle action ne doit pas être interprétée comme une approbation. « La conviction qu’il faut donner de l’espace à l’innovation à tout prix persiste obstinément », écrivent-ils. « Premièrement, ces technologies ont jusqu’à présent créé une valeur limitée pour la société, quelles que soient les attentes pour l’avenir. Deuxièmement, l’utilisation d’une technologie prometteuse n’est pas une condition suffisante pour la valeur ajoutée d’un produit basé sur celle-ci. »

La quantité de dommages que l’exploitation minière de Bitcoin cause à l’environnement a également été soulignée dans le message, y compris l’énergie utilisée pour exploiter (comparable à l’Autriche) et les déchets électroniques qu’elle génère.

La BCE n’a jamais caché son aversion pour la cryptomonnaie – la présidente Christine Lagarde a déclaré qu’elle était à la fois basée sur et ne valait « rien » en mai – et de nombreuses banques centrales du monde entier mettent souvent en garde contre les investissements dans les actifs numériques. Il semble certainement que les anciennes générations d’investisseurs et de banquiers la détestent également – le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, l’a qualifiée de « maladie vénérienne ».